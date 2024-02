Femke Bol: niet langer 'Bambi' na bizar veel prijzen en records, nú nog de Olympische Spelen

Femke Bol verbeterde afgelopen weekend het wereldrecord op de 400 meter sprint indoor tijdens de NK atletiek. Het record dat zij verbrak was in handen van... haarzelf. Dit is Femke Bol, de 23-jarige hardloopster uit Amersfoort.

Dat Bol talent had in de atletiek bleek al op jonge leeftijd. Vanaf haar vijftiende tot haar negentiende won zij negen nationale titels bij de jeugd. Acht daarvan behaalde zij op haar specialiteit: de 400m en de 400m horden. Op beide afstanden zette zij ook nationale records voor de jeugd op haar naam.

Senioren

In 2019 stapte Bol over van de junioren naar de senioren. Daar ging ze door met waar ze gebleven was: sneller worden en winnen. Zo won ze dat jaar gelijk de 400 meter op de NK atletiek en plaatste zich verrassend voor de WK in Doha op de 400 meter horden door zich te kwalificeren met een tijd van 55,94 seconden. Later dat jaar plaatste ze zich ook nog voor de Olympische Spelen in Tokyo op die afstand.

'Bambi', zoals ze vroeger werd genoemd door het feit dat haar armen en benen alle kanten opgingen tijdens het springen over de horden in jaar tienerjaren, is niet meer. Tegenwoordig springt de Nederlandse als een van de beste over de obstacles en laat zij de concurrentie ver achter zich.

Records, records en nog een records

In de jaren die volgden, ging Bol door met het verbreken van records en het winnen van races. Ondanks de coronapandemie had de jonge atlete aan haar conditie kunnen werken en dat werd duidelijk op 18 juli op Papendal. Ze liep toen de 400m horden in 53,79 seconden en dat was bijna een seconde sneller dan het eerdere record dat al 22 jaar in handen was van Ester Goossens.

In 2021 kwam de medaillejacht van Bol echt los. In het voorjaar pakte ze goud op de 400m tijdens de EK indoor en ook op de 4x400m pakte zij, samen met Lieke Klaver, Marit Dopheide en Lisanne de Witte, een gouden plak. Op haar eerste Olympische Spelen, Tokyo 2020 (door de coronapandemie een jaar later gehouden), pakte ze brons op de 400m horden. Tijdens die race in de Japanse hoofdstad doken de nummers één en twee onder het wereldrecord en liep Bol een Europees record.

42 jaar oud record uit de boeken

In de jaren in aanloop naar het nieuwe Olympische seizoen is Bol niet meer te stoppen. Ze pakte de ene na de andere gouden medaille op WK's en EK's, zowel indoor als outdoor. Ook in de Diamond League reeks is er geen houden aan de Nederlandse.

In 2023 deed Bol iets wat lange tijd onmogelijk bleek: ze liep tijdens de NK indoor het 42 jaar oude wereldrecord van Jarmila Kratochvilova op de 400m indoor uit de boeken met een tijd van 49,26 seconden. Heel lang bleef dat record niet staan. Afgelopen weekend tijdens de NK indoor 2024 moest deze tijd er al weer aan geloven. Met 49,24 seconden dook Bol een fractie onder haar eerdere record.

Vallen en opstaan op WK 2023

De WK atletiek in 2023 werd voor Bol geen onverdeeld succes. Ze begon het toernooi namelijk dramatisch. Nederland lag op koers om de 4x400m gemengd te gaan winnen, maar vlak voor de finish ging Bol onderuit. Ze liet daarbij haar stokje vallen, waardoor de Nederlanders werden gediskwalificeerd.

Bol revancheerde zich op fenomenale wijze. Ze stak met kop en schouders boven de concurrentie uit tijdens de finale van de 400m horden door met meer dan één seconde voorsprong te winnen. Op de slotdag van de WK won ze ook nog eens de 4x400m voor de vrouwen samen met Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Cathelijn Peeters, door een geweldige eindsprint neer te zetten in Budapest.

Privé

Sinds 2021 heeft Bol een relatie met Ben Broeders. Hij is een Belgische atleet die gespecialiseerd is in het poolstokhoogsspringen. Onlangs kwam Bol nog met heugelijk nieuws: de twee gaan samenwonen. In hetzelfde interview gaf ze aan haar vriend vaak te moeten missen vanwege al hun verplichtingen in binnen- en buitenland.

Verder is Bol erg goed bevriend met collega Lieke Klaver. De twee trainen veel samen en kunnen het erg goed met elkaar vinden. Op de NK werden ze één en twee en samen behoren ze tot de snelste vrouwen ter wereld.

