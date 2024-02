Erben Wennemars blikt terug op WK afstanden: 'Joy Beune by far de grootste verrassing'

Erben Wennemars deed voorafgaand aan de WK afstanden een aantal voorspellingen over de resultaten in Calgary. Op de EK had de oud-schaatser veel goed, dit keer zat het hem wat minder mee.

Zeven van de zestien goed. "Dat valt me tegen", aldus Wennemars. Na het doorlopen van alle voorspellingen is hij het echter niet helemaal eens met deze puntentelling. Zo voorspelde Wennemars een vierde plaats, en dus geen podium, voor de ploegenachtervolging bij de mannen. Zij werden uiteindelijk vijfde.

Erben Wennemars, het schaatsorakel of had hij mazzel bij de EK? Erben Wennemars ontpopte zich bij de EK afstanden tot meestervoorspeller, door bij elf van de veertien afstanden het resultaat goed te voorspellen. Sportnieuws.nl vroeg hem datzelfde te doen voor de WK afstanden. Hoe goed ging hem dat af?

Ook voorspelde hij een gouden medaille voor Marijke Groenewoud op de massastart. De eerste plaats werd uiteindelijk gewonnen door Irene Schouten. Daarnaast voorspelde hij een verrassende zilveren medaille voor Schouten op de 5000 meter. Dat klopte, ware het niet dat Wennemars aan Ragne Wiklund dacht voor het goud. Wanneer er iets door de vingers wordt gekeken haalt Wennemars dus wel een voldoende. "Ja, ik vind er een aantal erg streng en toch wel goed hoor."

Grootste verrassing

Als Wennemars terugdenkt aan afgelopen weekend schiet hem de grootste verrassing van het toernooi al snel binnen. "Joy Beune natuurlijk! Dat is by far de grootste verrassing. Toch hadden we het wel kunnen zien aankomen. Ze reed al een tijdje erg goed, maar goud had ik dan net niet gezien. Maar wel echt hartstikke mooi. Het is de medaille die het meest blijft hangen."