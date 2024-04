Jens van 't Wout shorttrackte maanden met afgescheurde enkelband, gaat na operatie 'gamen en netflixen'

Het seizoen van shorttracker Jens van 't Wout kun je samenvatten met dit woord: enkelklachten. De man uit Laren probeerde van alles om daarmee om te gaan, zoals speciale schoenen, maar kon niet hetzelfde niveau bereiken als in 2023. Op vrijdag kwam hopelijk de oplossing: een operatie.

Op Instagram schrijft de drievoudig kampioen bij de NK shorttrack 2023 dat uit nader onderzoek bleek dat hij sinds december 2023 rondreed met een afgescheurde enkelband. Die maand kwam hij bij een World Cup in Zuid-Korea na een clash met een Korean ten val. Hij pakte later nog wel zilver op de 1500 meter bij de WK shorttrack. Vervolgens liet hij zich onderzoeken in het UMC te Amsterdam.

Afgescheurd

"Hij zag direct op de MRI dat een van mijn enkelbanden was afgescheurd, naast de twee die verrekt waren", schrijft hij over de arts. "Toen ik dat hoorde, was ik opgelucht. Eindelijk wist ik wat het echt was. Ze hebben twee gaten in mijn kuitbeen geboord en met een draad de twee verrekte banden strakker gezet. De afgescheurde band hebben ze vastgezet."

Gamen

Het hersteltraject zal zo'n 3,5 maand in beslag nemen. " Als ik kijk naar hoe mijn enkel voor de operatie was, had ik die maanden sowieso moet missen. Er is een grote kans dat ik weer volledig herstel. Het wordt sowieso beter dan hoe het op het WK was", hoopt hij.

Hij zal voorlopig veel rust moeten houden en in bed moeten blijven. Maar daar kijkt hij niet tegen op: zijn vader heeft de pc in zijn kamer gezet, zodat hij kan gamen en netflixen, vertelt hij aan Schaatsen.nl .