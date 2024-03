Jens van 't Wout zorgt met zilver voor eerste Nederlandse succesje op WK shorttrack in Ahoy

Nederland is van de hatelijke nul af op de WK shorttrack in eigen land. Jens van 't Wout zorgde voor het eerste succesje met een zilveren medaille op de 1500 meter. De Nederlander schoof een plekje op door een straf van Daeheon Hwang, het goud was voor Long Sun.

Van 't Wout schaatste in de laatste ronde de Australiër Brendan Corey voorbij. Die had pech en zou dus net buiten het podium vallen, maar door een penalty van Hwang won hij het brons. De Zuid-Koreanen schakelden eigenlijk elkaar uit, want Hwang werd gestraft door een inhaalactie op Ji Won Park, die zesde werd.

Friso Emons mist door slaapmoment WK-finale op 1500 meter shorttrack: 'Dat gaat om millimeters' Jens van 't Wout was de enige Nederlander die zaterdagmiddag wel bij de les was op de WK shorttrack. Hij bereikte de finale op de 1500 meter, waar hij zilver won. Friso Emons leek ook naar de finale te gaan, maar hij leek niet scherp genoeg in zijn halve eindstrijd. Hij reed samen met Itzhak de Laat de B-finale.

Ahoy kon eindelijk juichen, want het was nog niet de zaterdag waar Nederland op hoopte bij deze WK. Friso Emons miste de finale op dezelfde afstand door een slippertje, terwijl ook Itzhak de Laat naar de B-finale moest. Daarin werden de Nederlanders respectievelijk derde en vierde.

Vrouwen

Ook bij de vrouwen was het dramatisch. Zowel Suzanne Schulting als Michelle Velzeboer viel op de 1500 meter, waardoor de kans op een medaille verkeken was. Voor Schulting betekende het dat titelprolongatie er niet inzat.