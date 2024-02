Kjeld Nuis (34) schaatst mét jetlag jonkies eraf bij NK sprint: 'Echt kicken'

Kjeld Nuis is 34 jaar, maar de sprinter voelt zich nog lang niet voldaan, uitgeblust of over zijn hoogtepunt heen. Hij staat halverwege het Nederlands kampioenschap sprint 2024 bovenaan en heeft ook prima papieren om de titel te pakken. "Het wordt alleen maar beter, ik ben een soort rode wijn."

De kampioen van 2020 werd in Thialf zevende op de 500 meter en bulldozerde daarna op de 1000 meter iedereen aan de kant. Op beide afstanden verbeterde hij zijn persoonlijk record op het ijs van Thialf. En dat terwijl hij daar toch zeer regelmatig wedstrijdjes schaatst. In het klassement wordt hij achtervolgd door jonkies Joep Wennemars (21), Merijn Scheperkamp (23) en Tim Prins (20).

Jetlag

De Leiderdorper is niet verbaasd door die Thialf-records en zijn eerste plek halverwege het toernooi. "Echt kicken, ik ben er heel blij mee. Ik voelde het gisteren in de training al aankomen, reed mijn snelste temporonde ooit", zei hij tegen Schaatsen.nl. "Het verschil was groot. Toen dacht ik wel dat het vandaag mogelijk was om iets te bereiken. Ik ben vijf dagen thuis, heb een enorme jetlag en dan rij je hier zo in de rondte. Ik ben fitter, opgewekt, uitgerust, veel geslapen."

WK sprint

Voor Nuis ligt niet alleen een nationale titel te glimmen aan de horizon van Thialf. Ook zijn er nog twee tickets voor het wereldkampioenschap sprint te verdienen. Jenning de Boo is al geplaatst voor het toernooi in Inzell. Hij is niet van de partij op dit NK.

