Schaatssensatie Angel Daleman (16) na medailleregen nu in schoolbanken: 'Volop blokken voor mijn examen'

Angel Daleman timmert hard aan de weg als schaatster en shorttrackster. Het supertalent won de afgelopen periode ontzettend veel medailles, maar moet zich nu even focussen op school. Haar examens komen er namelijk aan.

Daleman kende een bizarre winter, waarin ze zeer succesvol was op de Olympische Jeugdwinterspelen 2024, de WK schaatsen junioren én de WK shorttrack junioren. Bij de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Gangwon-do schaatste de 16-jarige Daleman de concurrentie op een hoopje; ze won goud op de 500 meter, 1500 meter en massastart en ook was er brons om de gemengde estafette.

Bij de WK junioren in Hachinohe (Japan) met zes gouden en één zilveren medaille naar huis. Ze was de beste op de 500, 1000 en 1500 meter. Ook won ze het allroundklassement, de massastart en teamsprint. Bij de ploegenachtervolging werd ze met de Nederlandse ploeg tweede. En afgelopen week veroverde ze een bronzen plak bij de 1000 meter op de WK shorttrack voor junioren.

Weg naar Milaan 2026

Het lijkt dus niet meer de vraag of Daleman er op de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan bij is, maar hoe haar route daar naartoe eruit ziet. Toch focust ze zich nu eerst op haar school, zegt ze in gesprek met De Telegraaf. " Eerst mijn mavo-diploma halen, want dat zal me rust geven", verzekert ze.