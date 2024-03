Olympisch kampioen uit 2018 zet punt achter schaatscarrière: 'WK-sprint is laatste dans'

Havard Lorentzen stopt na dit weekend met schaatsen. Dat meldt de Noor op zijn Instagram. Lorentzen kende zijn hoogtepunt in 2018, toen hij olympisch kampioen werd op de 500 meter.

Komend weekend staat het WK allround en sprint in Inzell, daarna stopt Lorentzen ermee. De Noor haalde bekendheid door zijn prestaties in voornamelijk 2018. Lorentzen was toen niet te stoppen en werd olympisch kampioen op de 500 meter en wereldkampioen sprint. In totaal pakte hij drie olympische medailles. In Noorwegen is het stoppen van Lorentzen een volgende klap voor de schaatswereld. Eerder kondigde ook Sverre Lunde Pedersen aan dat hij de schaatsen aan de wilgen hangt.

