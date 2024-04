Shorttrackster Zoë Deltrap (19) schrok van diagnose: 'Toen wist ik dat het foute boel was'

Het seizoen van de shorttrackers is ten einde. In tegenstelling tot andere atleten kijkt Zoë Deltrap alweer uit naar de eerste trainingen. Vanwege een hernia kon ze een groot deel van het seizoen niet in actie komen, terwijl ze net aan de nationale selectie was toegevoegd.

Het had een prachtig seizoen moeten worden voor de talentvolle shorttrackster Zoë Deltrap. De 19-jarige uit Lage Zwaluwe debuteerde dit jaar in de selectie van TeamNL met wereldtoppers als Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer en Selma Poutsma. Waar haar teamgenoten in maart op het WK in Rotterdam streden om de medailles zat Deltrap vanaf de tribune toe te kijken. Ondanks de steun van haar vriend Jens van 't Wout, onderdeel van TeamNL shorttrack, verliep haar seizoen dankzij een blessure anders dan verwacht, vertelt ze tegenover Schaatsen.nl.

Hernia gooit roet in het eten

Deltrap begon vol goede moed aan het seizoen, maar al snel merkte ze op trainingskamp dat er iets mis was. “Op het ijs had ik geen kracht in mijn benen. Ik ging op twee ijzers door de bocht, omdat ik niet meer kon afzetten", herinnert Deltrap zich. "Ik kreeg te horen dat ik gelijk moest stoppen en dat de uitval in mijn benen een slecht signaal was. Het zou kunnen betekenen dat mijn zenuwen bekneld waren. Toen wist ik dat het foute boel was."

Het trainingskamp in Hongarije werd vroegtijdig verlaten om scans te laten maken in Nederland. Daar wachtte een fikse tegenvaller. Deltrap had een hernia en moest vier tot acht weken rust houden. "Het was een klap voor mij, vooral omdat ik net bij de nationale selectie begonnen was."

Langdurig herstel

Voor de talentvolle shorttrackster wachtte een periode waarin ze veel rust zou moeten nemen om de blessure te laten helen. Er volgde niet alleen fysiek maar ook mentaal een moeilijk periode. "De eerste weken bezocht ik nog de trainingen van het team. Ik was nieuw, kende niet iedereen en vond het goed voor de teambuilding. Maar van het vele staan langs de kant kreeg ik te veel last", blikt Deltrap terug.

Deltrap kon gelukkig wel rekenen op de steun van haar vriend Van 't Wout, toch bracht ze veel dagen door met Netflix. "Ik had net Gossip Girl ontdekt, lekker lang met veel afleveringen", vertelt Deltrap. Langzaam maar zeker namen de klachten van haar rug af en kon ze weer beginnen op de ijsbaan.

Rentree op de ijsbaan

In eerste instantie was het doel om volgend seizoen fit te kunnen starten. Maar omdat het herstel goed verliep ging ze al eerder wedstrijden rijden. Na bijna een jaar maakte ze haar rentree bij de junioren wereldbekerwedstrijd in Heerenveen, waar ze direct brons veroverde op de 1500 meter. Niet veel later werd ze zesde op het WK voor junioren in Gdansk.

Zoë Deltrap wordt 3e op de 1500 meter tijdens de Wereldbeker in Heerenveen © Getty Images

Deltrap was blij met haar eerste resultaten nadat ze was hersteld van haar hernia. Nu is het zaak om wedstrijdritme op te doen, en wie weet is ze dan één van de toekomstige helden van het Nederlandse shorttrack. Toch weet ze dat er nog een lange weg op haar wacht. "Ik heb heel veel zin om weer te schaatsen en echt hard te trainen. Ik wil graag laten zien hoe goed ik ben, alleen moet ik wel realistisch blijven. Als ik me te veel focus op mezelf bewijzen, zal het minder gaan."

Voordat ze zichzelf kan gaan bewijzen op het ijs, wachten eerst de eindexamens. De shorttrackster gaat proberen het eerste deel van haar havo-vakken af te ronden, die vanwege haar topsportcarrière in tweeën zijn opgedeeld. Het afgelopen jaar heeft ze veel lessen moeten missen door haar opgelopen blessure, wat haar een achterstand bezorgde ten opzichte van haar klasgenoten. Na de examens wacht een welverdiende vakantie met haar vriend Van 't Wout.