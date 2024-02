Wereldkampioene Irene Schouten in paniek voor race: 'Huilend op m'n kamer gezeten'

Irene Schouten pakte donderdagavond op de eerste afstand op de WK afstanden in Calgary haar eerste gouden medaille. Op de 3000 meter was de Nederlandse de snelste. Een paar dagen eerder zag dat er nog niet naar uit.

Tijdens een World Cup in Quebec was de 31-jarige schaatster ziek geworden. Daar baalde ze enorm van en ze zag haar doel in rook opgaan. "Ik raakte er echt wel van in paniek", zei Schouten tegen De Telegraaf. "Heb echt huilend op m’n kamer gezeten. Ik had zoiets van: dit ga je niet menen. Het hele jaar zeg ik: alleen de WK, alleen de WK. En dan gebeurt je dit.”

Mentaal zwaar

Toch kwam het goed op de drie kilometer. Dat had ze te danken aan haar trainers Jillert Anema en Arjan Samplonius. "Die zeiden: ’Ga alleen het ijs op om technisch iets te voelen. Ga niet te hard, ga niet die grens opzoeken.’ Want dat doe ik altijd. Nu ging iedereen mij dus voorbij. Dat was mentaal best zwaar. Maar misschien is het wel mijn redding geweest. Het is dus allemaal net goed gekomen. Twee dagen geleden had ik dit niet gekund. Dus je kan ook zeggen: ik heb geluk gehad."

"Ik dacht toen ik opstond: ik ga er alles aan doen om deze titel te pakken", vertelde Schouten over het moment dat ze donderdagochtend opstond in Canada. Haar motivatie was duidelijk. "Dit is het toernooi waar ik het hele jaar naar uit heb gekeken. Alle trainingen waren gericht op deze week. Een World Cup-zege is leuk, maar het draait natuurlijk om de wereldtitels."

Vrijdagavond komt Schouten weer in actie. Tijdens de ploegenachtervolging start ze samen met Joy Beune en Marijke Groenewoud in de jacht naar het volgende goud.