Daniil Medvedev ontploft in Monte Carlo, slaat parasol en noemt umpire 'asshole'

Daniil Medvedev heeft in de tweede ronde van het graveltoernooi in Monte Carlo afgerekend met Gaël Monfils. De als vierde geplaatste Rus won van de met een wildcard toegelaten veteraan met 6-2 6-4. In de tweede set had Medvedev een woede-aanval.

Medvedev had een verhit gesprek met de umpire, Mohamed Lahyani. De reden voor zijn onvrede was, je raadt het al, een besluit van de umpire over het in of uit zijn van een bal. De beste man oordeelde dat Monfils de bal binnen de lijnen had geslagen. En wat vond Medvedev ervan? "It is out! It is out!", zo ging hij tekeer. Toen de umpire in gesprek wilde over de situatie, gaf de gefrustreerde Rus een klap tegen het parasoldakje van zijn stoeltje. Daarna gaf hij nog een paar rukken aan de constructie.

Uit

De umpire bleek plots niet meer zo zeker te zijn van zijn besluit. "Als ik het verkeerd heb, dan bied ik mijn excuses aan", zei hij nederig. "Hoe kan je nou je excuus geven?", reageerde Meddie.

"Ik heb de verdomde game verloren! Het wordt steeds belachelijker met jullie. Jullie moeten beter gaan presteren. Jullie zijn blind. Hoezo heb ik de game verloren, terwijl die bal uit was. Het was uit. Uit. UIT! Ongelooflijk." Daarna ging hij verder in het Russisch en vermoedelijk is het maar beter ook dat we niet in staat zijn die woorden te vertalen.

A..hole

Opvallend is dat Lahyani geen waarschuwd gaf aan de foeterende Medvedev, terwijl de Rus dingen zei die normaal niet door de beugel kunnen bij een tenniswedstrijd. Zo noemde hij de umpire ook een 'asshole', aldus Tennis Up To Date.

In de derde ronde van het masterstoernooi treft hij landgenoot Karen Khachanov. Dan moet hij oppassen met praten in het Russisch.