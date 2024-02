Prachtig: UFC-kampioen Ilia Topuria wordt in bomvol Santiago Bernabéu gehuldigd

Ilia Topuria versloeg op 18 februari de Australiër Alexander Volkanovski om zo de UFC-kampioen in het vedergewicht te worden. De knokker zorgde daarmee voor een unicum door de eerste Spaanse kampioen ooit te worden in de vechtsportorganisatie. Voor Real Madrid was dat reden om Topuria uit te nodigen in het stadion.

Voor de wedstrijd tegen Sevilla werd Topuria gehuldigd in het Santiago Bernabéu. De vechter uit Alicante werd eerder al door verschillende sporters succes gewenst voor zijn wedstrijd en is bijzonder geliefd in Spanje. Topuria pakte in Anaheim in Californië de zege tegen Volkanovski, door de Australiër in de tweede ronde tegen het canvas aan te slaan.

Real Madrid

Topuria mocht dus voor de wedstrijd tegen Sevilla nog even een balletje trappen met de Real Madrid-spelers. De vechter werd hartelijk begroet door spelers als Vinicius Junior, Nacho Fernandez en Lucas Vazquez. De komst van Topuria bracht wel geluk voor de koploper van Spanje. Real won de wedstrijd met 1-0, door een late goal van Luka Modric. De club is nu met acht punten voorsprong koploper in Spanje.