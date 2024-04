Arne Slot moet in Liverpool waken voor vergelijkingen met Nederlandse voorgangers

De officiële berichtgeving moet nog komen, maar Arne Slot gaat tekenen in Liverpool. Hij krijgt daar de taak om Jürgen Klopp op te volgen en dat zal niet gemakkelijk worden. De overstap naar de Premier League is een grote en er zijn daar veel valkuilen. Van grote ego's in de selectie tot aan de slechte reputatie van Nederlandse trainers.

In Nederland wordt er al ontzettend veel over Arne Slot gesproken en zijn overstap naar Liverpool. De Premier League is tot nu toe een competitie geweest die weinig succesvol is voor Nederlandse trainers. Arne Slot wordt de tiende trainer die daar naartoe gaat en heeft voor een club gekozen die normaliter een trainer veel tijd geeft. Toch zijn er zat valkuilen waar hij op moet letten, te beginnen met bestaande problemen bij de club.

Personele problemen

Er heersen nogal wat personele problemen bij Liverpool: Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold en Mo Salah hebben allemaal een contract dat volgend jaar af gaat lopen. Als zij niet bijtekenen moet Liverpool ze deze zomer misschien wel verkopen om nog een transferbedrag aan ze over te houden.

De drie zijn stuk voor stuk dragende spelers bij Liverpool. Slot zal óf al geweldige vervangers moeten hebben óf ze binnenboord willen houden, al wordt het aanhouden van Salah afgeraden in Engeland na weer een akkefietje met trainer Jürgen Klopp.

De selectie van Liverpool is van een andere orde qua namen, grotere ego's en grotere belangen. Het akkefietje tussen Salah en Klopp was niet het enige akkefietje dat ze hadden. Omgaan met die ego's zal van een andere orde zijn dan bij Feyenoord waar Slot vooral een zeer jonge ploeg heeft met veel talenten. De coach zal dus moeten omgaan met de grote namen. Die moeten wel behouden worden, of vervangen, want anders dreigt Slot met een jeugdig team vormdipjes te krijgen.

Bij Feyenoord mocht hij wat mindere momenten hebben, zeker na het krediet dat hij heeft opgebouwd in de afgelopen twee jaar. Bij Liverpool zal dat anders zijn. Nu de club weer een geoliede voetbalmachine is, wil het publiek meer en meer. Klopp heeft op dit moment ook een mindere fase, maar wordt daar gezien zijn staat van dienst minder op aangekeken. Slot begint op nul en zal sneller afgerekend worden als het eventjes wat minder gaat. Zeker omdat veel mensen geen idee hebben wie hij is.

Media

De eerste Nederlandse namen doen al de ronde om zich bij Slot aan te sluiten in Liverpool. De Britse media schoven Teun Koopmeiners en ook Frenkie de Jong naar voren. Zijn voorgangers hebben al laten zien dat veel Nederlanders aantrekken, niet de sleutel tot succes is. Louis van Gaal is een voorbeeld bij Manchester United jaren terug en ook Erik Ten Hag nam vrij veel bekenden mee. Slot heeft al veel Nederlanders bij Liverpool en zou niet in dezelfde valkuil moeten stappen, al is het alleen maar om niet élke keer vergeleken te worden met zijn voorgangers.

Daar heeft de volgende valkuil ook exact mee te maken. Slot wordt al de hele week vergeleken met Van Gaal en Ten Hag en dat spreekt allemaal niet in zijn voordeel. Het is geen Spanje waar Nederlandse trainers succesvol zijn geweest. Hij is in de ogen van veel Britse kranten de volgende toptrainer uit de Eredivisie die naar de Premier League komt zonder écht grote prijzen gepakt te hebben. Slot is in veel opzichten anders dan Van Gaal en Ten Hag en heeft in ieder geval de taal mee.

In Nederland is zijn relatie met de pers goed, omdat hij heel kundig kan vertellen over wat hij vindt. In Engeland zijn ze daar soms wat minder van gediend en kunnen ze hem afschilderen als eigenwijs. Dat is iets waar hij voor moet waken. In Nederland is iedereen bekend met zijn staat van dienst en staat hij bekend als één van de toptrainers, in Engeland kennen ze hem niet goed en kunnen ze dat gedrag wel eens niet pikken.