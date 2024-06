Tsjechië - Turkije ontaardt in 'Slag om Hamburg' na recordaantal kaarten op een EK

Tsjechië - Turkije is woensdagavond ontaardt in een ordinaire schop- en vechtpartij. In de slotfase van het EK-duel, dat in een 2-1 zege voor Turkije eindigde, vielen nog talloze gele én rode kaarten. Het totale aantal kaarten brak een nieuw record.

Als je het hebt over grote wedstrijden op eindrondes met veel kaarten, dan heb je het al gauw over Nederland - Portugal. Tijdens de achtste finale op het WK in 2006 vielen er tussen beide landen liefst 16 gele en 4 rode kaarten te verdelen. Die wedstrijd werd omgedoopt tot 'Slag om Neurenberg', vernoemd naar het stadion waar het duel gespeeld werd. Zó heftig werd het bij Tsjechië - Turkije niet, maar het kwam wel flink in de buurt.

Vroege rode kaart

Het ging al vroeg mis bij Tsjechië, toen Antonin Barak in de elfde én twintigste minuut gele kaarten kreeg. De Tsjechische middenvelder moest er daardoor al snel met rood vanaf. Daarna werd het vuurtje steeds verder opgestookt. Met nog tien minuten te gaan stond de teller van scheidsrechter Istvan Kovacs uit Roemenië op acht extra gele kaarten. Een aantal van die kaarten was voor spelers buiten het veld.

'Slag om Hamburg'

Maar ná de tachtigste minuut ontaarde de wedstrijd in een nieuwe 'Slag'. Net als het WK van 2006 is ook dit duel in Duitsland en kunnen we het duel gerust omdopen tot 'Slag om Hamburg'. Want na die tien gele en een rode kaart, vielen er in de laatste minuten én na het laatste fluitsignaal nog acht gele én een rode kaart.

18 gele en 2 rode kaarten

De teller bij Tsjechië - Turkije eindigde daarmee op 18 gele en 2 rode kaarten. Een absurd aantal voor een wedstrijd die negentig minuten duurde.

Gele kaarten Tsjechië Rode kaarten Tsjechië Gele kaarten Turkije 11' Antonin Barak 20' Antonin Barak 31' Salih Ozcan 20' Antonin Barak Na de wedstrijd Tomas Chory 37' Kenan Yildiz 34' Patrik Schick 49' Ismail Yuksek 84' Vitezslav Jaros 64' Mert Gunok 85' Lukas Cerv 66' Hakan Calhanoglu 90+1' Ladislav Krejci 68' Ugurcan Cakir Na de wedstrijd Tomas Soucek 80' Mert Muldur 85' Samet Akaydin 90+5' Kaan Ayhan 90+5' Orkun Kökcu Na de wedstrijd Arda Güler

Geschorst voor achtste finale

Bij Turkije zijn door al die kaarten een paar spelers geschorst voor de achtste finale tegen Oostenrijk: Samet Akaydin en aanvoerder Hakan Calhanoglu zijn er door hun gele kaarten niet bij. Tsjechië is uitgeschakeld op het EK, maar had als het doorging ook veel spelers moeten missen: Barak, Patrik Schick en Tomas Chory zouden allemaal de volgende EK-wedstrijd gemist hebben.

De vele gele kaarten bij Turkije (11 in totaal) betekenen ook dat veel spelers tegen Oostenrijk op scherp staan en een mogelijk kwartfinale met Nederland missen bij een gele prent.

