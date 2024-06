Turkse fans massaal naar Rotterdam om EK-feest te vieren, gewonden na opstootjes in Duitse fanzone

Fans die de EK-zege van Turkije vieren zijn woensdagavond massaal naar het centrum van Rotterdam gereden. Op een aantal plekken in de stad staat het verkeer stil door bijeenkomsten op straat. Boven de stad is ook vuurwerk te horen geweest.

Bij het Kruisplein hangen mensen juichend uit het dak of zijraam van hun auto's met Turkse vlaggen in de hand. Andere fans rijden rond met vlaggen op scooters. Er klinkt heel veel gebrom en getoeter van auto's en scooters en het verkeer staat er nagenoeg vast. Er lopen ook mensen met vlaggen over straat.

Deels afgezet

Op het kruispunt van de Coolsingel, de Meent en Aert van Nesstraat verzamelen ook heel wat mensen. Ze dansen en maken muziek. De straat is deels afgezet, waardoor mensen met de auto niet langs het stadhuis naar het Hofplein kunnen.

Slagveld

Turkije won met 2-1 van Tsjechië in de laatste groepswedstrijd. Veel reden tot feest, al ontaarde de EK-wedstrijd in een slagveld. Er vielen in de slotfase een recordaantal kaarten. Daardoor is bijvoorbeeld aanvoerder Hakan Calhanoglu geschorst voor de achtste finale. In Duitsland ging het in een fanzone daarna mis.

Gewonden in Duitse fanzone

In de officiële fanzone van het EK in Stuttgart zijn tijdens en na de wedstrijd tussen Tsjechië en Turkije enkele gewonden gevallen. Dat meldt de politie van Stuttgart op X. Het plein moest volledig worden ontruimd. De politie is massaal ter plaatse, maar het gevaar zou intussen geweken zijn.

Mes getrokken

De officiële fanzone bevindt zich aan de Schlossplatz in Stuttgart, waar een groot scherm staat. Volgens de politie is er een "confrontatie" geweest tussen verschillende personen, waarbij meerdere gewonden vielen. Lokale media melden dat een mes getrokken is en dat de gewonden Turkse fans zijn.

Achtste finale

De opstootjes in Duitsland kunnen het feest voor de Turken alleen van een smetje voorzien. Turkije staat namelijk 'gewoon' in de achtste finale en speelt op dinsdag 2 juli in de achtste finale tegen Oostenrijk. Dat is op dezelfde dag als Nederland - Roemenië.

