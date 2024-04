LIVE Barcelona - PSG | Frenkie de Jong in de basis bij Champions League-kraker

Barcelona neemt het om 21:00 uur op tegen Paris Saint-Germain in de kwartfinale van de Champions League. PSG hoopt in Spanje een achterstand van één doelpunt goed te maken. Barça-trainer Xavi heeft Frenkie de Jong in ieder geval in de basis gezet.

Vorige week eindigde het duel in Frankrijk in 3-2 voor Barcelona. Ousmane Dembélé zorgde in die wedstrijd voor wat wrijving bij de Barça-fans, door te juichen na zijn doelpunt namens PSG. Door zijn verleden bij Barcelona konden de fans dat niet waarderen. Op sociale media gaan er wilde geruchten dat zij hem bij zijn terugkeer in Spanje een 'Luis Figo-treatment' willen geven.

Figo maakte ooit de overstap van Barcelona naar Real Madrid en dat werd hem niet in dank afgenomen. Toen de Portugees terugkeerde in Camp Nou, werd er zelfs een varkenskop naar hem gegooid bij een hoekschop.

Frenkie de Jong

Frenkie is er weer bij tegen PSG. Nadat hij een maand aan de kant stond met een enkelblessure, deed hij vorige week 76 minuten mee in Parijs. Afgelopen weekend werd hij wel op de bank gehouden tegen Cadiz in de Spaanse competitie, vermoedelijk om hem te sparen voor de return. Barcelona won ook zonder hem: 0-1. In september en oktober van vorig jaar had de middenvelder ook al last van een verstuikte enkel.

Opstellingen Barcelona en PSG

Barcelona: Ter Stegen; Joao Cancelo, Araujo, Cubarsi, Koundé; Pedri, Frenkie, Gündogan; Yamal, Lewandowski, Raphinha.



PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz; Barcola, Mbappé, Dembélé.