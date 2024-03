Memphis Depay is klaar met 'bodybuilderverhalen': 'Jullie kennen mijn lichaam toch wel?'

Memphis Depay is in gesprek met het Algemeen Dagblad nog een keer terug gekomen op de uitspraken over zijn te brede postuur. Onder andere Rafael van der Vaart zei dat de spits te veel in de sportschool zou trainen, maar de Atlético Madrid-speler wil dit voor eens en altijd uit de wereld helpen.

Eerder reageerde Memphis al direct op Van der Vaart, maar in het AD wil hij er nog wat over kwijt. "Laatst hoorde ik Rafael op televisie zeggen dat ik misschien teveel in de sportschool had gezeten. Dan denk ik: jullie kennen mijn lichaam nu toch wel een beetje? In periodes dat ik geblesseerd ben, kan ik in het begin weinig aan cardio doen, waardoor ik sneller natuurlijke spiermassa aanmaak. Je denkt toch niet dat ik zelf denk: nu wil ik een bodybuilder worden?"

Blessure

Memphis kampte lange tijd met een blessure, waardoor zijn spiermassa volgens hemzelf langzaam bleef groeien. De Nederlandse spits voelt zich nu in ieder geval weer een stuk beter. "Ik voel me heel goed. De afgelopen maanden waren niet altijd leuk, maar het leven van een voetballer bestaat niet alleen maar uit mooie momenten. Ik heb moeten vechten om hier weer te zijn. "

Bodybuilders

Op enkele uitzonderingen na worden voetballers tijdens hun carrière niet heel breed, maar extreem gespierde voetballers komen wel vaker voor na de actieve loopbaan. Zo baarde de oud-spits van Spanje en Liverpool Fernando Torres al eens opzien met een gespierd lichaam, maar ook Mesut Özil. Check hier hoe gespierd de Duitse oud-middenvelder is geworden.