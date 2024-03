Botbreuken Wout van Aert volgende hoofdstuk monumentenvloek Visma | Lease a Bike

Visma | Lease a Bike is al jaren het toonaangevende team binnen de wielersport, maar in de monumenten wil het de laatste jaren maar niet lukken. Zondag is de Ronde van Vlaanderen de volgende kans voor de ploeg om er één te winnen. In aanloop naar die koers heeft de ploeg met tegenslag na tegenslag te maken. De valpartij van Wout van Aert in Dwars door Vlaanderen is de volgende klap voor de gele formatie.

Visma | Lease a Bike beleefde vorig jaar een succesvol seizoen. Het team eindigde als tweede op de UCI teamranglijst, waar alleen UAE Team Emirates beter presteerde. Het Nederlandse team schreef zelfs alle grote ronden op haar naam, met overwinningen in de Giro d'Italia, Tour de France en Vuelta.

Bovendien boekte de ploeg veel overwinningen in het voorjaar. Winst in één van de monumenten bleef echter uit. Sterker nog, Primoz Roglic won met Luik-Bastenaken-Luik in 2020 het laatste monument voor de succesformatie. De vijf wielermonumenten bestaan uit: Milaan-San Remo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en Ronde van Lombardije.

Goed begin van het voorjaar

Ook dit jaar gaat het in de voorjaarsklassiekers qua resultaten vrij goed met Visma. Tijdens Omloop het Nieuwsblad werd direct duidelijk hoe sterk de ploeg is in de breedte. Na een geslaagde aanval van Jan Tratnik, die Nils Politt achter zich hield in de sprint, werd de eerste klassieker gewonnen. Bovendien completeerde Wout van Aert het podium. Een dag later was het opnieuw raak en kwam WvA als eerste over de streep in Kuurne-Brussel-Kuurne. Sindsdien is er wel flink wat zand in de molen gekomen.

Jan Tratnik wint Omloop het Nieuwsblad © Getty Images

Tegenslagen

In Strade Bianche werd teleurstellend gepresteerd met een tiende plek voor Christophe Laporte. De Fransman stond twee weken later aan de start bij Milaan-San Remo, moest de koers verlaten wegens ziekte. Visma | Lease a Bike had de hoop dat de schaduwkopman snel kon herstellen om deel te kunnen nemen aan de E3 Saxo Classic en Gent-Wevelgem, maar Laporte is nog altijd niet voldoende hersteld en mist zelfs de Ronde van Vlaanderen.

Christophe Laporte doet niet mee aan de Ronde van Vlaanderen. © Getty Images

Visma kreeg tijdens de E3 Saxo Classic opnieuw veel tegenslagen te verduren. Amper tien kilometer na de start lagen er al twee renners op het asfalt. Dylan van Baarle kon zijn weg nog vervolgen, maar Per Strand Hagenes, vervanger van Laporte, moest vanwege een gebroken neus de koers verlaten. Zestig kilometer voor de finish belandde Tiesj Benoot in een betonnen gracht naast de weg, wat betekende dat door zijn naam ook een streep kon.

Op de Paterberg slaat even later het noodlot toe. Kopman Van Aert blijft steken in een gootje en valt. Na een flinke inspanning kwam de Belg nog dichtbij Van der Poel, maar uiteindelijk moest hij zijn meerdere erkennen in de wereldkampioen. Het resultaat was een derde en vijfde plek. Zelfs na de finish werd Visma getroffen door pech: Matteo Jorgenson was de vijfde van de ploeg die onderuit ging.

Er heerst een vloek

Voor Visma | Lease a Bike breekt nu een belangrijke periode aan. Monumenten als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix staan voor de deur, terwijl de ploeg kampt met veel tegenslagen. De succesformatie spreekt al jarenlang de ambitie uit om een monument te winnen, maar ondertussen is de laatste overwinning al meer dan drie jaar geleden.

Het lijkt erop dat het team te maken heeft met een monumentenvloek. Er wordt steeds sterk gereden, maar op de grote momenten stelt de ploeg teleur. Het beste voorbeeld is misschien wel de laatste editie van Parijs-Roubaix. Van Aert was in staat om te winnen, maar kreeg een leegloper op een cruciaal moment in de wedstrijd. Op de kasseienstrook trok Mathieu van der Poel hard door om uiteindelijk als eerste solo over de streep te komen.

Wout van Aert ziet zijn winstkansen verdwijnen na lekke band in Parijs-Roubaix 2023 © Getty Images

Ronde van Vlaanderen

De Ronde van Vlaanderen was een van de grote doelen van Van Aert, maar hij kan na de val van woensdag een streep zetten door zijn gehele voorjaar. De Belg ging keihard onderuit in Dwars door Vlaanderen en brak daarbij zijn sleutelbeen en een aantal ribben.

Visma hoopte de sterke breedte van het team in hun voordeel te kunnen uitspelen, maar met Van Aert en Laporte ontbreken er twee belangrijke schakels. Wel is er ineens een nieuwe kanshebber opgestaan: Jorgenson. De Amerikaan won na de val van Van Aert uiteindelijk Dwars door Vlaanderen en zal dus ook een belangrijke rol krijgen tijdens De Hoogmis.

Met ook Van Baarle, Benoot en Tratnik aan de start hoeft Visma dan ook zeker niet te wanhopen, maar Mathieu van der Poel, de grote favoriet, liet afgelopen week zien in vorm te zijn met winst in de E3 Saxo Classic en een tweede plaats in Gent-Wevelgem. Het zal voor Visma dus een flink kluif worden om hem te verslaan en daarmee een einde te maken aan de monumentenvloek.