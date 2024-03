Mathieu van der Poel heeft vrede met zijn nederlaag in Gent-Wevelgem: 'De sterkste wint'

Mathieu van der Poel won zondag een keertje niet. De wereldkampioen wielrennen werd in Gent-Wevelgem geklopt door Mads Pedersen, die in de sprint te snel was. Van der Poel legde zich na afloop neer bij zijn tweede plaats.

"Ik denk dat de sterkste heeft gewonnen", zei de wereldkampioen tegen de NOS. Van der Poel, die vrijdag wel de E3 Saxo Classic won, zag de bui tijdens de koers al hangen: "Ik had onderweg het gevoel dat Max de sterkste was. Ik moest enorm diep gaan om te kunnen volgen. Op karakter heb ik moeten rijden. Tweede was het hoogst haalbare."

Van der Poel ging de sprint uiteraard nog wel aan, maar wist dat het hem niet de overwinning op zou leveren: "Ik heb geprobeerd mezelf op te peppen, maar ik wist dat het erg moeilijk zou worden. Je probeert het toch altijd." Uiteindelijk leek hij nog in de buurt te komen, maar Pedersen was toch te sterk.

Mathieu van der Poel blijkt te kloppen: Mads Pedersen verslaat wereldkampioen in Gent-Wevelgem Mathieu van der Poel is zondag verslagen in Gent-Wevelgem. De wereldkampioen mocht samen met Mads Pedersen strijden om de overwinning, maar de Deen was hem in een onderlinge sprint te snel af. Voor Pedersen is het na 2020 de tweede keer dat hij de koers wint.

Ronde van Vlaanderen

De Nederlander gaat volgende week proberen om de Ronde van Vlaanderen te winnen. Pedersen en zijn ploeg Lidl-Trek waren erg sterk, maar daar maakt MvdP zich geen zorgen over: "Nee ik verwacht volgende week in de beste vorm aan de start te staan. Vrijdag was een slopende wedstrijd. Dit zal mij goed doen. Het was een lastige wedstrijd. Ik heb afgezien en dat is meestal goed voor mij.

Wiebes

Waar Van der Poel bij de mannen niet voor de eerste Nederlandse zege sinds 1989 kon zorgen, was het bij de vrouwen wel raak. Lorena Wiebes was in een spannende sprint net te sterk voor de Italiaanse Elisa Balsamo. Ze werd daarmee de vijfde Nederlandse vrouw, die de koers wist te winnen.