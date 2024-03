'Ik herinnerde me dat Mathieu me pijn deed': zo won Mads Pedersen Gent-Wevelgem van Van der Poel

Mads Pedersen liet zondag zien dat Mathieu van der Poel te kloppen is. De Deen van Lidl-Trek reed de Nederlandse wereldkampioen kapot en kwam als eerste over de streep. Pedersen legde uit hoe hij het deed en het team van Van der Poel vond het niet eens zo erg dat hij verloor.

Van der Poel zei het na afloop op: "Ik had de benen niet." Dat ontging Pedersen volledig in de slotfase van de Belgische klassieker. "De laatste keer heb ik niet achterom gekeken. Ik ben zo hard als mogelijk omhoog gereden, zodat hij niet kon aanvallen", zei Pedersen na afloop onder andere tegen de Telegraaf. "Ik herinnerde me van vorig jaar dat Mathieu me veel pijn deed. Nu kon ik niet inschatten of hij op zijn limiet reed. Ikzelf ging in het rood en ik hoopte dat hij het ook zwaar had.”

'Niet alleen voor ons positief'

Alpecin-Deceuninck, de ploeg van Van der Poel, vond het niet zo erg dat Van der Poel tweede werd. "Na vrijdag (toen Van der Poel en Van Aert samen de E3 beslisten, red.) werd er geroepen dat er maar twee kandidaten waren om de Ronde van Vlaanderen te winnen. Ik denk dat we hier hebben gezien dat Lidl-Trek een heel sterk blok heeft. Dat is niet alleen voor ons positief, maar eveneens voor de koers”, zei ploegbaas Philip Roodhooft.

'Op dat moment beslissen, is waar het om draait'

Van der Poels ploegbaas durft niet te zeggen of zijn pupil Gent-Wevelgem had kunnen winnen, als hij zijn strijdplan had veranderd. In een kopgroep van zeven man zaten drie renners van Lidl-Trek. Toen één van hen wegreed, deed Van der Poel er alles aan om hem bij te halen. Dat lukte, maar daarna was zijn beste kruit verschoten en kwam hij tekort in de finale. "Achteraf is het altijd gemakkelijk om de analyse te maken, maar op dat moment beslissen, is waar het echt om draait. Ik denk niet dat Mathieu een fout maakte, maar je kunt bespreken of hij daar het juiste deed.”