Merijn Zeeman twijfelt over deelname Wout van Aert en Jonas Vingegaard in Giro en Tour: 'Veel scenario's in de maak'

De gifbeker bij Visma | Lease a Bike moet op dit moment helemaal leeg. De Nederlandse ploeg beleefde een goede start van het voorjaar, maar door valpartijen kon dit geen vervolg krijgen. Kopmannen Wout van Aert en Jonas Vingegaard zijn aan het herstellen van de opgelopen blessures, waardoor hun deelname aan respectievelijk de Giro d'Italia en Tour de France alles behalve zeker is.

Voor Visma | Lease a Bike is het nu zaak om de scherven bijeen te rapen en de focus te verleggen op de grote ronden. Er wacht een behoorlijke uitdaging om het team klaar te stomen voor de aankomende Giro en Tour. Omdat de kopmannen voorlopig nog niet op fiets zullen zitten, komen daarmee de deelnames aan de grote rondes in gevaar. Na afloop van Parijs-Roubaix liet sportief directeur Merijn Zeeman weten aan Wielerflits hoe de situatie van Van Aert en Vingegaard er op dit moment uitziet.

Gaan Van Aert en Vingegaard het redden?

Van Aert brak zijn sleutelbeen, borstbeen en zeven ribben bij zijn val in Dwars door Vlaanderen. Vingegaard kwam afgelopen week hart ten val in de Ronde van het Baskenland, waar hij zijn sleutelbeen en meerdere ribben brak.

Zeeman laat weten dat het allereerst belangrijk is dat de kopmannen de tijd en ruimte krijgen om zich volledig te herstellen. Toch moet de ploeg snel duidelijkheid creëren wie in welk ronde gaat rijden. En dat is heel moeilijk stelt de vertrekkende sportief directeur. "Er zijn heel veel scenario’s in de maak. Haalt Wout de Giro of niet? Haalt Jonas wel de Tour? Zo niet, wat dan wel? Wanneer nemen we de beslissing? Alles hoort bij elkaar. Het worden drukke weken."

Zeeman hoopt binnen korte tijd meer duidelijkheid te kunnen geven. "Binnen twee weken hoop ik dat de dingen wat duidelijker worden. Dan kunnen we er concreet een invulling aan geven. Van Aert en Vingegaard moeten wel 100% in orde zijn voor een grote ronde, dat is zeker."

"Deze renners gaan niet ergens heen om zomaar mee te rijden. Ze zorgen voor hoofdprijzen. Dat staat als een paal boven water en dat weegt ook mee in welke keuzes we maken. Voor Wout is de Giro kort dag. Met Jonas hebben we wat meer ruimte richting de Tour."

Parijs-Roubaix

Het derde monument van dit jaar werd afgetekend gewonnen door Mathieu van der Poel. Toch had Visma afgelopen winter met Van Aert snode plannen om de winst in Noord-Frankrijk te pakken. Het verhaal is bekend, Van Aert kwam ten val waardoor zijn voorjaar abrupt werd beëindigd. Kopman Dylan van Baarle moest voor de start afhaken doordat hij al dagen ziek was. Tot overmaat van ramp kreeg Chistophe Laporte een lekke band op de allereerste kasseinenstrook, en was zo een goede klassering voor de Fransman verkeken.

De jongelingen Tim van Dijke, Mick van Dijke en Per Strand Hagenes gave de koers namens Visma nog enigszins kleur. Met name Tim van Dijke oogde sterk, maar kwam uiteindelijk dankzij een straf niet verder dan de 16e plaats.

Zeeman baalt dan ook dat het niet is gelukt in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. "Dat hadden we ons op een heel andere manier voorgesteld. Door bekende oorzaken stonden we hier met een andere ploeg. De broers Van Dijke en Hagenes hebben een mooie wedstrijd gereden, met perspectief, maar feit is dat we heel mooie plannen hadden en dat helaas er niet is uitgekomen. We hadden duidelijk meer verwacht van dit voorjaar", is de harde conclusie van Zeeman.