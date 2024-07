Marijn van den Berg baalt van verpeste massasprint in Tour de France: 'Had mee kunnen doen voor de overwinning'

Marijn van den Berg gold als één van de outsiders voor de ritzege in de achtste etappe van de Tour de France. De 24-jarige renner van EF Education - EasyPost raakte in de finale in de verdrukking en kwam daardoor niet verder dan de vijfde plaats. De Eritreër Biniam Girmay bleef de concurrentie voor en schreef zijn tweede ritzege op zijn naam.

"We kwamen er niet echt lekker uit op het eind”, vertelt Van den Berg over de finale na de finish tegenover de NOS. "Daardoor moest ik van een beetje ver komen. Dat is jammer. Als we er iets eerder uitkomen, had ik wel mee kunnen doen voor de overwinning. Nu word ik vijfde."

Geduw met Arnaud De Lie

Van den Berg had het in de laatste honderden meters ook nog even aan de stok met Arnaud De Lie. In de strijd om een goede positie duwden de twee wat met elkaar. "Ik vond het een beetje overdreven. Ze geven elkaar geen centimeter hier, ook niet de sprint. Daar verloor ik wel een beetje snelheid, ja. Je raakt een beetje uit je ritme", blikte Van den Berg terug.

Voor de tweede keer in zijn debuut in de Tour sprintte De Lie naar een top-3-uitslag. Maar ook de Belgisch kampioen was daar niet over te spreken. "Ik heb niet gesprint. Ik zat nochtans goed gepositioneerd, maar toen ik de sprint begon, raakte ik ingesloten. Dan kun je niets meer doen. Ik kon enkel toekijken", reageerde de sprinter van Lotto Dstny na de finish bij het Belgische Sporza.

Biniam Girmay gaat vrolijk verder

Waar Van den Berg en De Lie beteuterd achterblijven zit Biniam Girmay dolblij voor de camera na zijn tweede ritzege in de Tour de France. De renner van Intermarché-Wanty won al eerder de derde etappe. "Als het licht oploopt, weet ik dat het mijn dag is", vertelde de Eritreër met een lach op zijn gezicht bij de NOS na de finish.

Biniam Girmay zegeviert in de achtste etappe van de Tour de France in de groene trui. ©Getty Images

Girmay verstevigde dankzij zijn zege zijn voorsprong in de strijd om de groene trui. Hij versloeg de nummer twee van het puntenklassement Jasper Philipsen, die nu 88 punten achter staat. Dat zorgt ervoor dat Girmay stevig in het groen rijdt en kan gaan dromen om de trui tot aan de laatste etappe in Nice te behouden.

