Bizarre boete voor renner die stopte in tijdrit om vrouw te kussen: 'UCI heeft zelf imago van de sport beschadigd'

De kus die de Franse wielrenner Julien Bernard tijdens de zevende etappe van de Tour de France gaf komt hem duur te staan. Tijdens de individuele tijdrit stopte hij even in de buurt van zijn woonplaats om zijn vrouw en zoon te begroeten.

De internationale wielrenunie kon de actie, tijdens de door Remco Evenepoel gewonnen tijdrit, niet waarderen en legde de renner van Lidl-Trek een boete op van 200 Zwitserse francs, ongeveer 205 euro. De bond vindt het gedrag van Bernard 'ongepast en schadelijk voor het imago van de sport'.

Bernard haalt uit naar UCI na kus

"Het spijt me dat de UCI zelf het imago van de sport beschadigt", reageerde Bernard op X. "Ik ben bereid elke dag zo'n boete te betalen om dit opnieuw te beleven."

Bernard (32) noemde de begroeting met zijn familie in een tv-interview een uniek moment in zijn loopbaan. "Mijn vrouw heeft dit met vrienden georganiseerd en dat heeft ze geweldig gedaan."

Cort reageert op straf om kus: 'Wat een grap'

De boete van Bernard zorgde in de wielerwereld voor veel ophef. Ook zijn Deense collega Magnus Cort begreep niets van de beslissing van de internationale wielerunie. "Wat een grap", reageerde hij op X nadat de UCI had besloten om Bernard te beboeten.

Cort plaatste bij zijn bericht op X ook een filmpje waarin hij een aantal etappes eerder zelf ook van de fiets stapte. In het filmpje is te zien dat hij even de tijd neemt om zijn vrouw een kus te geven. "Ik denk dat ik geluk heb gehad dat ze (UCI, red.) mij niet hebben gezien een aantal dagen geleden", grapt de renner van Uno-X.

Et désolé @UCI_cycling d’avoir porté dommage à l’image du Sport 😅 Mais je veux bien payer 200CHF tous les jours et revivre ce moment 😬 pic.twitter.com/lF5g7oViyx — Julien Bernard (@JulienBernard17) July 5, 2024

