Femke Bol neemt deel aan 'supermooi' sprintevenement op Curaçao met Nederlandse atletieksterren

Voorafgaand aan de WK Estafette op de Bahama’s organiseert de atletiekbond op 28 april een sprintevenement op Curaçao. Veel Nederlandse atletieksterren zijn aanwezig, zo zullen Femke Bol, Lieke Klaver en Churandy Martina op de deelnemerslijst staan.

Ook Liemarvin Bonevacia van de Nederlandse estafetteploeg (4x400 meter) is erbij. Hij laat bij De Telegraaf weten ontzettend uit te kijken naar het evenement. "Dit is echt super-, super-, supermooi. Ik heb er vreselijk veel zin in", aldus Bonevacia.

"Ik ga natuurlijk een 400 meter lopen, want dat is mijn afstand. Al twaalf jaar heb ik in Willemstad geen wedstrijd meer gelopen en daar kijk ik nu enorm naar uit. Mijn hele familie en veel vrienden zullen op de tribune zitten." Het is nog niet bekend op welke afstanden Bol en Klaver in actie zullen komen.

Femke Bol vlak voor Olympische Spelen nog in actie te zien bij FBK Games Femke Bol is bij atletiek op de Olympische Spelen dé grote Nederlandse troef. Vlak voordat de Spelen in Parijs beginnen, is Bol nog te zien op de Fanny Blankers-Koen Games (FBK Games) in Hengelo.

Het idee voor het sprintevenement is ontstaan vanwege een Nederlands trainingskamp. Begin mei worden de WK Estafette op de Bahama’s gehouden en de Nederlanders organiseren ter voorbereiding een trainingskamp op Curaçao. De Belgen, Zwitsers en Oekraïners volgden dat voorbeeld, en dus doet zich de perfecte gelegenheid aan voor een mooi evenement.

Dat vond ook Vincent Kortbeek, technisch directeur van de Atletiekunie. "Het is een mooie gelegenheid om wat testwedstrijden te organiseren", vertelt hij. "De atletiekbond van Curaçao wilde er wel iets meer van maken om de jongens te eren die van het eiland komen. Het plan werd langzaam groter en meer gestroomlijnd. Er wordt nu ook veel promotie voor gemaakt."

Thuiswedstrijd voor Bonevacia

Naast de 4x100 meter-estafettes zullen ook individuele sprintraces gehouden worden over 100, 150, 300 en 400 meter. Het sprintfestijn vindt op 28 april plaats in het Ergilio Hato Stadion van Willemstad, waar Bonevacia is begonnen met de sport.

"Ik heb heel veel mooie herinneringen aan dat stadion en die zitten diep in mijn hart. Éen daarvan is de wedstrijd die ik in 2008 liep tegen Churandy (Martina, red.). Hij was toen al olympiër op de 100 en 200 meter en een grootheid in Curaçao. We liepen een 400 meter tegen elkaar. En ik won."

De 35-jarige atleet verwacht veel steun van supporters op Curaçao. "Wij zijn de enigen van het eiland die ooit een olympische medaille hebben gewonnen. Dat staat daar zelfs in de schoolboeken. Ik denk dat de mensen het heel mooi vinden om ons straks daar te zien lopen."