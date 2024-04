Hardloper Björn Koreman heeft spijt van achterhalen winkeldief en geniet van TikTok-succes

Björn Koreman staat zondag aan de start van de marathon van Rotterdam. De 32-jarige Brabanber zal vast wat filmpjes maken. Hij is namelijk redelijk succesvol op social media. Daarmee haalt hij een belangrijk deel van zijn inkomsten binnen.

Koerman, die in 2023 de Rotterdamse marathon uitliep en de vijfde Nederlander was, zegt tegen De Telegraaf dat het voor hem lastig is om met rennen genoeg geld te verdienen. Gelukkig kan hij partners aan zich verbinden door zijn zichtbaarheid op social media. "Alle samenwerkingen die ik heb, zijn met name via social media", legt hij uit.

"Ik heb nu 60.000 volgers op Instagram. En ik ben - als een van de weinigen in de atletiek - in het gat van TikTok gesprongen. Kinderen op straat herkennen mij niet omdat ik 2.10 loop op de marathon, maar omdat ik op TikTok zit met hardloopfilmpjes en tips hoe je sneller kan worden."

Winkeldief

In 2021 kwam hij in het nieuws, nadat hij een winkeldief had achterhaald. Het leverde hem een gebroken rib op. En aanvankelijk 7.500 euro schadevergoeding, maar in hoger beroep werd dat ingetrokken. Daardoor kijkt hij nu met een bitter gevoel terug op zijn heldendaad.

"Alsof er voor mij geen inkomstenderving was omdat ik bijna twee maanden niet kon lopen", zegt hij. "Alsof ik de eindeloze ritjes naar het ziekenhuis en de fysiotherapeut niet had hoeven maken. Naast de negatieve energie hebben die rechtszaken en het papierwerk me ook veel tijd gekost. Ik dacht dat ik iets goed deed, maar heb hier veel ellende mee gehad. Dus ja, ik had die winkeldief beter kunnen laten lopen."

TikTok

Maar hij wil dat incident acher zich laten. Hij is een tevreden man: "Ik heb nu niks speciaals nodig. Ik krijg een gesponsorde auto en we hebben net een huis gekocht." En wie weet wat hij nog bereikt op TikTok. Daar heeft hij al 1 miljoen likes bij elkaar geharkt.