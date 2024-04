Ellen Hoog was 'best wel zenuwachtig' voor confrontatie met 'scheldende' Naomi van As: 'We waren net mannen'

Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben sinds eind maart even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

In de aflevering Gênant fanatisme & gezinsvakanties geven Hoog en Van As toe dat ze ook echt vijanden van elkaar waren in de tijd dat ze bij hun clubs hockeyden. Als het Laren (Van As) tegen Amsterdam (Hoog) was, hoefden de twee vriendinnen niks van elkaar te weten. "Allemaal voorbereidingen hè", zegt Van As eerlijk.

'Dat was ook wel weer bijzonder'

Hoog en Van As, die elkaar normaal gesproken dagelijks spreken, hoorden in de week rondom de onderlinge wedstrijd niks van elkaar. "Wij spraken elkaar die week niet inderdaad. Je wist dat er wat ging komen. Maar na de wedstrijd was het altijd meteen weer goed, dat was ook wel weer bijzonder."

'Best wel zenuwachtig'

Hoog geeft toe dat ze onderlinge wedstrijden altijd spannend vond. "Jij stond rechtsmidden, ik linksmidden. Ik was altijd best wel zenuwachtig voor die wedstrijd. Gewoon puur omdat ik dan op jou stond."

'We zijn net mannen'

Van As vindt dat ze wat dat betreft net mannen waren. "Die schelden elkaar ook gewoon uit tijdens de wedstrijd. En daarna gaan ze gewoon gezellig een biertje drinken."

Getrouwd met Sven Kramer en Kelvin de Lang

Van As en Hoog waren buiten de club om vriendinnen en vooral ook ploeggenoten in het Nederlandse team. Zij waren onderdeel van de succesgeneratie. Samen wonnen ze tweemaal olympisch goud en twee wereldtitels. Tijdens hun carrière kregen ze relaties met andere bekende sportmannen. Van As is al lang samen met ex-topschaatser Sven Kramer, terwijl Hoog getrouwd is met Ajax-hoofdscout Kelvin de Lang.

Luister de hele aflevering van Gênant fanatisme & gezinsvakanties hieronder.