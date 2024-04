Gebruinde Mathieu van der Poel geniet na glorieus wielervoorjaar: 'hete' lunch met vriendin Roxanne en 'swingen' op de golfbaan

Mathieu van der Poel geniet van een korte periode van rust na een ongelooflijk druk wielervoorjaar. De wereldkampioen heerste eerst in het veldrijden en was daarna ook zo goed als oppermachtig in de grote monumenten op de weg.

Van der Poel won nagenoeg alle veldritten waar hij deze winter aan meedeed en pakte ook zijn zesde wereldtitel. Hij verlegde daarna zijn focus op de weg, waar hij ook in de regenboogtrui mocht aantreden nadat hij vorig jaar de eerste Nederlandse man in 38 jaar werd die wereldkampioen op de weg werd.

Van der Poel begon het jaar nog rustig met een tiende plaats in Milaan-San Remo, maar won vervolgens de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. In de heuvelklassiekers was de tank daarna een beetje leeg, maar desondanks pakte hij wel voor het eerst een podiumplaats in Luik-Bastenaken-Luik en daardoor is de Nederlander veruit de bestverdienende wielrenner van het voorjaar.

Mathieu van der Poel fietste in het voorjaar het meeste prijzengeld van heel het peloton bij elkaar Met Luik-Bastenaken-Luik kwam er een einde aan een spectaculair voorjaar in het wielrennen. En het waren behoorlijk productieve maanden voor Mathieu van der Poel, die de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix won. Dat MvdP succesvol was, is ook terug te zien in het prijzengeld dat hij verdiende.

'Swingen' op de golfbaan

Van der Poel stond de laatste maanden wekelijks aan de start van een grote wielerwedstrijd, maar afgelopen weekend had hij eindelijk eens wat vrije dagen. De wereldkampioen besloot om het er maar eens goed van te nemen en reisde af naar Dubai. Van der Poel heeft vele talenten en koos ervoor om samen met de Belgische profgolfer Alan de Bondt aan zijn swing te gaan werken op de golfbaan.

Ondanks dat Van der Poel in helse omstandigheden de Ronde van Vlaanderen wist te winnen, is hij inmiddels flink bijgebruind. De wielrennen maakte een foto met De Bondt en het is duidelijk te zien dat de Nederlander genoten heeft van het zonnetje.

Mathieu van der Poel op de golfbaan met de Belgische golfer Alan de Bondt. © Instagram / Mathieu van der Poel

Lunch met vriendin Roxanne

De wielrenner zal blij zijn dat het in Dubai een stukje warmer is dan tijdens het voorjaar in West-Europa. Het wielerfenomeen lunchte een dag later met zijn vriendin Roxanne Bertels en de thermometer gaf een mooie temperatuur van 33 graden aan. Goed smeren dus.

Roxanne Bertels: vriendin van Mathieu van der Poel die nacht op het politiebureau doorbracht Mathieu van der Poel kan verschrikkelijk hard fietsen. De alleskunner fietste in zijn carrière al een mooi wagenpark bij elkaar. Zijn passie voor snelle auto's bracht hem dan ook bij zijn vriendin, de 31-jarige Roxanne Bertels. Maar wie is nou die Belgische schone die Van der Poel in de armen valt na iedere race?

Via de zon naar Parijs

MvdP is er sowieso niet vies van om de zon op te zoeken. Zo vloog hij na zijn overwinning in de Ronde van Vlaanderen diezelfde avond razendsnel naar Spanje om daar een trainingsritje te maken.

Mathieu van der Poel vloog razendsnel naar Spanje na Ronde van Vlaanderen en profiteert daar nu van Mathieu van der Poel geniet in de zon na van zijn zege in de Ronde van Vlaanderen. Een dag na zijn derde overwinning in de Ronde zit hij alweer op de fiets, in Spanje.

Het is nog niet bekend wat Van der Poel de komende maanden gaat doen. Hij zal waarschijnlijk wel meedoen aan de Olympische Spelen in Parijs, maar of hij zich daar op de wegwedstrijd of het mountainbiken focust, is nog onzeker. Ook zijn programma richting de Spelen is nog niet bekend.