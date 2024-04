Demi Vollering wil heel graag 'de benen van Mathieu van der Poel': 'Dat lijkt me heel speciaal'

Demi Vollering is een van de beste wielrensters in het peloton. Maar de honger blijft. Ze zou graag eens bij haar mannelijke collega's willen praten en 'shoppen', om zo te voelen hoe die dominantie is.

Ze kijkt vol bewondering naar Mathieu van der Poel. "Ik zou graag een keer zijn benen willen hebben en zo vroeg aan te vallen als hij geregeld doet. Ervaren hoe het voelt om dan drie minuten weg te rijden en te winnen, dat lijkt me heel speciaal", zegt ze in gesprek met de Telegraaf.

Privéleven

Wat volgens Vollering vleugels geeft aan Van der Poel, is dat hij ook zijn privéleven goed op orde heeft. Na de finishes in Parijs-Roubaix en Ronde van Vlaanderen zagen we Van der Poel al dolgelukkig met zijn vriendin Roxanne Bertels. "Wat ik heel erg bij hem zie, is dat hij de balans heeft gevonden in zijn privéleven en het wielrennen", analyseert Vollering. "Datzelfde ervaar ik eveneens sinds vorig jaar."

Demi Vollering met haar vriend Jan de Voogd. ©Pro Shots

Lotte Kopecky

Vollering is al een tijdje samen met Jan de Voogd. Hij is ook haar manager. Ook hij ziet dat de ster van Vollering alleen maar rijzende is. Toch wil ze graag leren van de mannen en niet zozeer van de vrouwen. Op de vraag of ze zichzelf meet met Lotte Kopecky, de beste wielrenster van het moment, antwoordt ze afwijzend. "Zo kijk ik er zelf niet naar. Je bent altijd zo goed als je laatste wedstrijd en dat maakt het ook zo mooi. Er komen elk seizoen weer nieuwe rensters bovendrijven en elke koers zijn de kaarten opnieuw geschud. Je moet jezelf blijven ontwikkelen en alles kan altijd wel beter."

Nieuw avontuur

Tijdens de Amstel Gold Race cijferde Vollering zich helemaal weg voor de kansen van Lorena Wiebes, die voor dezelfde ploeg (SD Worx) rijdt. Wiebes dacht te winnen, maar werd op de finish nog geklopt door Marianne Vos, waarna ze in huilen uitbarstte. Vollering moest haar troosten. Ondertussen is de Nederlands kampioene ook bezig met haar toekomst. Ze lijkt voor een avontuur in Frankrijk te kiezen.