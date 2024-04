Stralende en ontroerde Joy Beune krijgt erehaag in haar geboortedorp: 'Ik werd er emotioneel van'

Een mooi moment voor Joy Beune. De schaatster pakte dit seizoen meerdere wereldtitels en werd daarom tijdens een speciale huldiging in haar geboortedorp Borne in het zonnetje gezet. Eén filmpje maakte veel los bij de 24-jarige.

Nadat ze werd onthaald door leden van haar oude club, kreeg Beune van de burgemeester van Borne een glaswerk dat speciaal voor haar is gemaakt. Tijdens de huldiging van Beune werd een video getoond waarin jonge schaatsers vertellen hoe trots ze op de wereldkampioene zijn. Dat maakte veel indruk op haar. "Ik werd er emotioneel van", vertelt Beune aan Algemeen Dagblad. "Om te horen dat je een voorbeeld voor anderen bent. Dan zie ik mezelf weer als het kleine meisje van toen."

Beune pakte in maart de titel tijdens het WK Allround in het Duitse Inzell. Daarnaast was ze in Canada de beste van de wereld op de vijf kilometer en veroverde ze goud met de ploegenachtervolging.

Joy Beune: topschaatsster, middelpunt van relletjes en vriendin Kjeld Nuis Joy Beune hield afgelopen schaatsseizoen de gemoederen behoorlijk bezig. Met haar prestaties, haar malle fratsen én haar relatie met Kjeld Nuis. Dit is Joy Beune, de 24-jarige langebaanschaatsster uit Borne.

Het schaatsseizoen zit er voor Beune en alle andere schaatsers inmiddels op, maar stilzitten doet ze zeker niet. Samen met haar vriend Kjeld Nuis is ze druk bezig om hun huis te verbouwen. Via sociale media deelt het stel volop beelden van de verbouwing. Zo toonde Nuis onlangs op Instagram hoe ze haar vriendin liet schrikken terwijl Beune geconcentreerd een muurtje schilderde.

Update over de verbouwing

Donderdag deelde Nuis nog een update over de verbouwing. De badkamer lijkt inmiddels al bijna af te zijn. Al mist er nog een belangrijk onderdeel: het bad. In een eerder interview met Sportnieuws.nl liet Beune namelijk weten juist daar enorm naar uit de kijken. Bekijk dat interview hieronder.

Joy Beune zet zich in voor goed doel, zit vol in verbouwing en geniet van vakantie Sportnieuws.nl sprak Joy Beune tijdens de Hollandse 100; een sportevenement om geld in te zamelen voor onderzoek naar lymfeklierkanker. Ze vertelde ons hoe zij het afgelopen schaatsseizoen heeft ervaren en waar ze deze vakantie het meest naar uitkijkt.

Het stel probeert tussen het verbouwen door ook te ontspannen. Vorige week bakten ze samen nog een taart. Dat deden Nuis en Beune overigens nadat Nuis een waarschuwing had gekregen van Rico Verhoeven. De bevriende kickbokser gamet vaak met Nuis, maar drukte de schaatser op het hart dat hij ook genoeg tijd aan Beune moet besteden.