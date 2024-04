Ahoy gaat uit zijn plaat elke keer als beeldschone Sky Sports-presentatrice in beeld komt (en dat vindt ze zelf hilarisch)

De dartfans in Rotterdam Ahoy waren niet alleen aan het juichen voor hun favoriete darters, ook Sky Sports-presentatrice Emma Paton was erg geliefd onder de toeschouwers. Het publiek ging uit zijn plaat telkens als ze in beeld te zien was.

Paton is verslaggever op de Premier League Darts-avonden en is daar altijd een mooie verschijning. Ze schittert vaak in prachtige kleding en dat was in Rotterdam niet anders. De presentatrice droeg dit keer een mouwloos wit broekpak.

Op sociale media viel het gejuich van de fans in Rotterdam ook op. "Het publiek dat uit zijn dak gaat als Emma Paton in beeld komt is briljant", werd bijvoorbeeld geschreven. "Het gebeurt elke keer als de camera op haar gericht wordt", reageerde een ander.

Emma Paton in Ahoy Rotterdam © Getty Images

Zelfs een avond Europees voetbal kan volgens kijkers niet tippen aan een uitzending met Paton. "Donderdagavond, Premier League Darts en de prachtige Emma Paton. Schuif dat voetbal maar aan de kant", schreef een van hen op sociale media.

De presentatrice kon zelf ook wel lachen om de aandacht die ze kreeg in Rotterdam. Stage Official Owen Binks plaatste op zijn Instagram een story met de tekst "Het is duidelijk wie de publiekslieveling was gisteravond" en daarbij een video van het publiek terwijl Paton in beeld te zien is. Paton reageerde hierop met smileys die huilen van het lachen.

Instagramstory Emma Paton als reactie op Owen Binks © Instagram @missemmapaton

De presentatrice heeft zelf overigens ook een sportief verleden. Voordat ze als sportjournalist aan de slag ging deed ze aan atletiek op nationaal niveau. De 400 meter sprint was haar specialiteit.

Nederlaag Van Gerwen

Het is maar goed ook dat Paton in trek was bij het Rotterdamse publiek, Michael van Gerwen stelde de 11.500 fans in Ahoy namelijk teleur. Hij verloor meteen in de kwartfinale van wereldkampioen Luke Humphries met 6-4. In Rotterdam had hij het de afgelopen jaren ook al moeilijk en heeft er geen avond gewonnen in het huidige format. Humphries, door Van Gerwen de afgelopen weken meermaals betiteld als de beste speler van het moment, kende geen genade met de Nederlander en het publiek.