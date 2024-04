Michael van Gerwen hekelt hype rond Luke Littler: 'Hij heeft nog niks gewonnen'

Michael van Gerwen was donderdagavond de sterkste tijdens de Premier League in Birmingham. De Nederlander versloeg Luke Littler in de finale en hield, zoals we hem kennen, geen blad voor de mond toen het na afloop over zijn 17-jarige tegenstander ging.

"Met alle respect hè, maar hij heeft nog niks gewonnen. Als dat het geval is, hoor je dan thuis in Forbes", vroeg Van Gerwen zich hardop af tegenover Sportboom.com. Littler werd eerder deze week opgenomen in een prestigieuze lijst van Forbes, met daarin de meeste invloedrijke mensen onder de dertig jaar oud.

Slechte finale

Van Gerwen was niet onder de indruk van het niveau van Littler tijdens de finale in Birmingham. "Hij speelde slecht en ik versloeg hem, dat is de realiteit. Ik ben blij met de overwinning en we gaan door naar de volgende." Voor zowel Van Gerwen als Littler is 'de volgende' niet de Euro Tour in Riesa dit weekend. Mighty Mike zegde af, terwijl de jonge Engelsman zich niet gekwalificeerd had voor het toernooi.

Toch kan ook Van Gerwen niet om Littler heen. "Hij heeft natuurlijk nu al sensationele dingen gedaan voor de sport, maar hij zal altijd mij blijven achtervolgen. Hij staat zo'n 150 titels achter mij, dus ik zal wachten totdat hij in de buurt komt."

Van Barneveld

Ook Raymond van Barneveld liet zich donderdag uit over Littler. Eerder zei Barney tegenover Sportnieuws.nl dat hij het gek vond dat de jongeling niet op hem reageerde, terwijl de Nederlander zijn idool zou zijn. Dat interview ging een eigen leven leiden door de vertalingen van de Engelse pers.