Stephen Bunting teleurgesteld over finale tegen Raymond van Barneveld: 'Hij strafte alles af'

Raymond van Barneveld won maandag voor het eerst in drie jaar weer een titel bij de PDC. De darter was in de finale veel te sterk voor Masters-winnaar Stephen Bunting. De Engelsman reageert nu voor het eerst op de afstraffing die hij kreeg van Barney.

Op zijn sociale media laat Bunting weten tevreden te zijn met het spel dat hij speelde tijdens de Pro Tours op maandag en dinsdag. Toch baalt hij van de finale tegen Van Barneveld. "Ik was goed aan het spelen, maar om de een of andere reden wilde het niet meer lukken. Hij strafte ook echt alles af, zo eerlijk moet ik zijn", concludeerde de publiekslieveling in het darten.

"Ik ben meer gefrustreerd over het scoreverloop dan het uiteindelijke resultaat", vervolgt Bunting. "Ik had er meer een wedstrijd van moeten maken. Maar ook dat is darts. De ene keer klikt het en de andere keer niet."

Briljante Barney

Van Barneveld zelf was natuurlijk enorm te spreken over zijn winst op de Pro Tour. Door zijn overwinning, die hem vijftien duizend pond opleverde, liet hij zien op de goede weg te zijn met zijn nieuwe pijlen. "Ik wist dat ik met deze set-up mooie dingen kon doen, maar zó snel had ik niet verwacht. "