Max Verstappen grapt tegen George Russell over zijn crash: 'Heb je toen ook ineens geremd?'

Max Verstappen lijkt niet in de put te zitten na zijn uitvalbeurt tijdens de Grand Prix van Australië. De Nederlander schoof donderdag in Japan aan bij de persconferentie en had er duidelijk zin in. Dat ondervond ook Mercedes-coureur George Russell die naast hem zat.

Russell crashte in de laatste ronde van de race in Australië. Eerst leek hij zelf een fout te maken, maar uit de beelden bleek dat Fernando Alonso voor hem allerlei vreemde bewegingen maakte waardoor de Brit zijn auto in de muur zette. Hij bleek in de beruchte bocht veel eerder dan normaal te hebben geremd.

Russell en Alonso liepen elkaar een paar dagen later tegen het lijf in Monaco. "Heb jij toen ook ineens voor zijn neus geremd?", grapte Verstappen vervolgens. De Brit liet weten dat de twee geen hekel aan elkaar hebben door het incident: "Het is niets persoonlijks. Als we onze helm opzetten dan zijn we allemaal vechters."

Terechte straf voor Alonso

Russell ging ook nog even in op hoe hij moment had beleefd: "Het was heel vreemd. Ik keek naar mijn stuur om daar iets om te zetten, zoals we tijdens de hele ronde vaker doen, en toen ik omhoog keek zat ik ineens in de versnellingsbak van Fernando. Toen was het al te laat en stond ik ineens in de muur."

Alonso kreeg voor zijn actie een tijdstraf van twintig seconden. Russell vond dat terecht, maar liet ook weten dat hij zelf beter had kunnen reageren: "De consequenties waren waarschijnlijk groter dan ze hadden moeten zijn, maar als je dit niet bestraft dan levert dat in de toekomst een hoop gedoe op. Mag je dan namelijk op een recht stuk ook ineens remmen?" Bekijk hieronder de crash.

GP Japan

Russell en Verstappen zullen zich zondag allebei willen revancheren in Japan. De Nederlandse wereldkampioen viel net als de Brit uit in Australië. Dat gebeurde door problemen met een van zijn remmen. Voor Verstappen kwam er daarmee een einde aan de reeks van negen overwinningen op rij. Ferrari-coureur Carlos Sainz won de race uiteindelijk.

De Nederlander is met 51 punten wel nog altijd de leider in de WK-stand, maar de verschillen zijn na zijn uitvalbeurt klein. Charles Leclerc volgt op vier punten. Sergio Pérez en Carlos Sainz hebben ook een kleine achterstand. Russell verzamelde tot nu toe achttien punten en staat zevende. Daarmee doet hij het nog wel beter dan zijn teamgenoot Lewis Hamilton, die op een schamele acht punten staat.