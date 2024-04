Nieuwe puntentelling in de Formule 1 lijkt intrede te maken: meer kans op punten voor het middenveld

Het afgelopen weekend kwamen tijdens de GP van China de eerste geluiden naar buiten over de nieuwe opzet van de puntentelling in de Formule 1. De teambazen lijken voorstander te zijn van de nieuwe plannen om vanaf 2025 punten uit te delen aan de eerste twaalf coureurs.

Motorsport.com wist tijdens het raceweekend in China te melden dat de FIA en het FOM met elkaar in gesprek waren over een wijziging van het puntensysteem. De nieuwe opzet zorgt ervoor dat de eerste twaalf coureurs punten ontvangen, op dit moment krijgt alleen de top-tien punten.

Waarom een nieuw puntensysteem?

Door de eerste twaalf finishende auto's punten uit te delen is de gedachtengang dat ook de kleinere teams iets hebben om voor te racen. Op dit moment zijn de eerst tien plekken vaak al vergeven aan de topteams. Wanneer een team uit het middenveld in de punten wilt rijden, moeten ze eigenlijk zien te profiteren van fouten van anderen.

Dit is de nieuwe puntentelling

Bij de nieuwe opzet krijgen dus in plaats van de eerst tien juist de eerste twaalf auto's punten. Van plek één tot en met zeven verandert er niks wat betreft de punten die worden ontvangen. Vanaf plek acht zien we wel een verschil. In het nieuwe systeem krijgt de nummer acht vijf punten, iedere plek die volgt gaat er vervolgens eeb punt af, tot en met positie twaalf. Het voorstel kan er uiteindelijk voor zorgen dat er slechts acht coureurs zien die niet in de punten rijden, daardoor wordt de kans op punten dus groter.

Eindklassering Huidige puntentelling Nieuwe puntentelling 1 25 25 2 18 18 3 15 15 4 12 12 5 10 10 6 8 8 7 6 6 8 4 5 9 2 4 10 1 3 11 0 2 12 0 1 Snelste ronde 1 (alleen voor de top-tien) 1 (alleen voor de top-twaalf)

Wat vinden de teambazen van het voorstel?

Het merendeel van de teambazen is positief gestemd over het voorstel. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur heeft van dichtbij gezien hoe lastig het als kleiner team is om punten te scoren. "Ik heb jaren bij Alfa Romeo gewerkt. Ik weet dat het frustrerend kan zijn als je een perfect weekend heb gereden, maar omdat niemand uitvalt je elfde wordt en dus geen beloning krijgt."

Zeker de teams in de achterhoede zijn groot voorstander. RB-teambaas Laurent Mekies spreekt zich duidelijk uit over zijn voorkeur. "Natuurlijk zie ik dit zitten. Je hebt zes motorfabrikanten die meedoen plus Red Bull. Er zijn dus zeven topteams", laat Mekies weten.

"Het is haast niet uit te leggen aan de partners dat we voor P11 vechten terwijl dat niets oplevert. Als we kijken naar de betrouwbaarheid van de auto's, dan komen we normaal gesproken niet in de punten. Ik denk niet dat dat goed is. Volgens mij is er geen negatieve kant. Ik hoop dat dit erdoorheen komt."