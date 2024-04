Jutta Leerdam baalt van titel schaatsdiva en vertrek bij Jumbo-Visma: 'Voelt als een mes in mijn rug'

Jutta Leerdam was maandag hét onderwerp van gesprek. Bekend werd dat de 25-jarige schaatsster geen nieuw contract kreeg bij Team Jumbo-Visma. Vanuit Puerto Rico reageerde Leerdam op de breuk. "Ik gun ze het beste, want ik weet dat ze op zoek zijn naar sponsoren en wil hen niet in de wielen rijden, maar ik word nu neergezet als een soort diva", aldus Leerdam.

"Hoe dit vanuit de ploeg gecommuniceerd wordt, voelt als een mes in mijn rug", vertelt Leerdam aan De Telegraaf. Ze vernam het nieuws vanuit Puerto Rico, waar ze samen met haar vriend Jake Paul verblijft. Die probeerde Leerdam op te vrolijken met een dansje.

Leerdams contract bij Jumbo-Visma liep per 1 april af en sindsdien bleef het lange tijd stil rond haar. Op de achtergrond vonden gesprekken met de ploeg plaats, maar er kwam geen akkoord. "We hebben gekozen voor een heel duidelijke route, met duidelijke keuzes. Eén team, één taak. Niemand is bij ons groter dan het team", constateerde commercieel directeur Sven Kramer.

Oneens

Volgens Leerdam ligt het anders. "Ik gun ze het beste, want ik weet dat ze op zoek zijn naar sponsoren en wil hen niet in de wielen rijden, maar ik word nu neergezet als een soort diva. Maar ik ben helemaal geen diva, ik ben een winnaar. Ze gooien het nu op mijn stigma", aldus Leerdam.

"Ik draag inderdaad make-up, hou van mooie kleren en ben actief op social media. Als ik echt een diva was geweest, zou ik voor het geld hebben gekozen. Maar daar gaat het mij helemaal niet om, ik schaats om olympisch goud en de route die mij daar brengt. Die gouden medaille wil ik koste wat kost winnen."

Team IKO

Leerdam moet dus op zoek naar een ander team, al had ze dat zelf liever niet gezien. "Het gaat mij helemaal niet om salaris, ik wilde ondanks hun goede financiële aanbieding juist sporttechnisch iets anders. Ik heb veel alternatieven aangedragen, maar zonder resultaat. Dan is het beter om uit elkaar te gaan", stelde Leerdam. "Ik wil absoluut geen modder gooien, maar hoe dit wordt gecommuniceerd is respectloos en lijkt op damage control."

Bij Team IKO, de ploeg van de afgelopen jaar succesvolle Joy Beune, wordt Leerdam nu genoemd. Ook bestaat de mogelijkheid dat ze een eigen team opbouwt.