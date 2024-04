Steun voor Jutta Leerdam na veelbesproken breuk met Jumbo-Visma: 'Dat is zo'n gelul'

Het vertrek van Jutta Leerdam bij Jumbo-Visma is groot nieuws in de schaatswereld, maar dinsdagavond kwam het ook ter sprake in de talkshows. René van der Gijp en Johan Derksen schroomden niet om in Vandaag Inside hun mening te geven.

Jumbo-Visma zou de onderhandelingen hebben gestopt vanwege het feit dat Leerdam niet goed binnen het team zou passen. Met die woorden kon Van der Gijp niets: "Ik stoor me aan het gelul dat niemand groter is dan het team. Miljoenen volgers, meerdere keren wereldkampioen, het is gewoon een topper. Dat is een vedette en die heeft een andere benadering nodig dan een ander die maar een beetje meerijdt."

'Daar maken we harde keuzes in': trainer Jac Orie van Jumbo-Visma over vertrek Jutta Leerdam Jumbo-Visma gaat het nieuwe schaatsseizoen in zonder Jutta Leerdam. De 25-jarige Leerdam en het geel-zwarte team lagen niet meer op één lijn. "Natuurlijk vind ik het jammer", zegt trainer Jac Orie. Maar hij zag ook dat het niets anders was.

Derksen was het met zijn tafelgenoot eens, maar plaatste wel zijn kanttekeningen: "Ik vind het ook een beetje een verkeerde diva en ze heeft het afgelopen jaar niets gepresteerd. Het is ook een meisje dat snel ontevreden is en vaak van ploeg wisselt. Ze heeft nu al drie ploegen gehad."

Breuk met Jumbo-Visma

Het contract van Leerdam bij Jumbo-Visma liep begin deze maand af, maar beide partijen waren lange tijd in gesprek over een verlenging. Het werd maandag duidelijk dat de gesprekken zijn stopgezet en dat Leerdam dus op zoek zal moeten naar een nieuwe ploeg. Ze reed sinds 2022 voor de ploeg van Jac Orie.

Schaatsdiva Jutta Leerdam haalt hard uit naar Jumbo-Visma: 'Heel respectloos' Jutta Leerdam is niet te spreken over de manier waarop haar oude werkgever Jumbo-Visma hun spaak gelopen onderhandelingen naar de buitenwereld heeft verkondigd. In een reactie op Instagram vertelt ze eerst háár kant van het verhaal, om vervolgens uit te halen naar de uitspraken van commercieel directeur Sven Kramer van Jumbo-Visma.

Commercieel directeur Sven Kramer liet naar aanleiding van de breuk weten dat Leerdam een goede aanbieding was gedaan, maar dat 'niemand groter dan het team is'. De 25-jarige schaatsster kon zich niet vinden in die woorden en sloeg via Instagram terug naar haar voormalige werkgever.

Wat nu voor Leerdam?

Het is vooralsnog onduidelijk hoe de toekomst van Leerdam eruit zal zien. Ze zou zich aangeboden hebben bij meerdere ploegen en Team IKO, de ploeg van Joy Beune, bevestigde dat het in gesprek is met de specialiste op de 1000 meter. Beide partijen zijn 'aan elkaar aan het snuffelen'. Het is dus nog afwachten of er daadwerkelijk een akkoord komt.

Jutta Leerdam officieel zonder contract: om deze redenen heeft ze nog niet bijgetekend bij Jumbo-Vimsa Jutta Leerdam loopt 1 april officieel uit haar contract bij Jumbo-Visma. De Nederlandse heeft nog altijd geen nieuwe verbintenis getekend en dat roept vraagtekens op bij de fans. Check hier wat de opties zijn van Leerdam.

Leerdam zou ook nog haar eigen ploeg kunnen beginnen. Sportmarketeer Chris Woerts liet aan deze site weten dat het een reeële optie lijkt te zien en daarbij zou ze geholpen kunnen worden door haar vriend Jake Paul. Het is wel de vraag of ze dan nog genoeg sterke schaatsers om zich heen kan verzamelen, want veel rijders hebben al een contract getekend bij een andere ploeg. Voormalig schaatsster Marianne Timmer denkt echter dat Leerdam in staat is om het tot een succes te maken.