Joy Beune ging door 'diep dal', maar bewijst nu: 'Ik ben niet alleen maar dát meisje''

Voor Joy Beune stopte het schaatsseizoen eigenlijk net iets te vroeg. De 24-jarige schaatsster won bij de WK afstanden al goud op de 5000 meter en pakte afgelopen weekend in Inzell ook de wereldtitel allround. Oud-schaatsster Marianne Timmer vertelt in gesprek met Sportnieuws.nl dat ze diep onder de indruk is van Beune.