Marianne Timmer voorspelt twee keer goud voor Nederland op WK sprint

Marianne Timmer was in 2004 de nummer één bij de WK sprint in Nagano, terwijl Erben Wennemars toen het goud pakte bij de mannen. Twintig jaar later voorspelt Timmer de podiumplekken bij de WK sprint van 2024 in Inzell.

De 49-jarige Timmer trapt af met de vrouwen en ziet een enorm spannende driestrijd. Zij verwacht dat de titelrace gaat tussen Jutta Leerdam, Miho Takagi en Femke Kok. Uiteindelijk richt zij ook haar top drie zo in: "Leerdam zit natuurlijk met haar enkel. Maar ik heb een interview met haar gezien en volgens mij zit dat wel goed."

Femke Kok

Timmer denkt dat Kok ook een goede kans maakt, als zij haar 1000 meter anders inricht. "Femke is echt héél goed op die 500. Als zij een keer de 1000 doorrijdt... Ik heb het idee dat ze altijd een beetje angstig is op de 1000, want haar eerste rondje op de 500 is veel beter dan op de 1000."

Kok gaf eerder bij Sportnieuws.nl aan dat haar 1000 meter dit seizoen een stuk beter gaat en Timmer is het daarmee eens. Isabel Grevelt, de andere Nederlander, valt volgens de voorspelling buiten het podium. "De Nederlanders die in Inzell aan de start staan zijn heel goed. Grevelt ook. Zij komt zeker in de top vijf, top zes."

Bij de mannen zien we volgens Timmer ook twee Nederlanders op het podium. Het goud gaat naar Kjeld Nuis, gevolgd door Zhongyan Ning en Jenning de Boo. "Nuis heeft natuurlijk weer heel veel vertrouwen gekweekt in Calgary", ziet Timmer. Nuis werd bij de WK afstanden derde op de 1000 meter en tweede op de 1500 meter. Jordan Stolz, die meedoet aan de WK allround, eindigde bij beide afstanden op de eerste plek.

Jenning de Boo

"Het zou fantastisch zijn als Jenning weer hard kan gaan in Inzell", gaat Timmer verder. Zij gunt De Boo enorm een podiumplek. "De Boo heeft niet helemaal de lijn van de NK door kunnen trekken. Hij wil nog wel een keer laten zien wat hij op de NK ook kon laten zien." De Boo pakte op de NK afstanden goud op de 500 én 1000 meter.

Joep Wennemars

Erben Wennemars werd eerder in dit verhaal al aangehaald, als winnaar van de WK sprint in 2004. Twintig jaar later doet zijn zoon voor het eerst mee. "Joep gaat het ook goed doen", denkt Timmer. "Ik denk dat hij nét naast het podium komt."

