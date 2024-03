Dit zijn de concurrenten van de Nederlandse schaatsers op de WK sprint

De snelste schaatsers ter wereld rijden donderdag 7 en vrijdag 8 maart de WK sprint in het Duitse Inzell. Per land doen er maximaal drie schaatsers mee. De ogen zijn gericht op de Nederlanders, maar op welke buitenlandse concurrenten moeten we letten? Een overzicht.

Op de WK sprint worden twee afstanden dubbel gereden om zo tot een winnaar te komen. Specialisten op alleen de 500 meter komen vaak tekort op de 1000 meter en met alléén twee goede 1000 meters ben je nog niet zomaar wereldkampioen. We kijken dus naar de schaatsers met het complete pakket óf schaatsers die één van die twee afstanden zo goed kunnen rijden, dat ze op de 'mindere' afstand niet zomaar voorbijgestreefd worden.

De mannen

Kjeld Nuis is bij de drie Nederlandse mannen de meest ervarene. Hij schaatste al zeven WK's sprint, maar werd nog nooit wereldkampioen. Op zijn 34ste is het nu in Inzell misschien wel dé kans om die titel op zijn palmares te zetten. De allergrootste concurrenten zijn er niet bij, dus wie weet. Voor Jenning de Boo en Joep Wennemars is het hun debuut op de WK sprint. Twee uitersten dus in het Nederlandse kamp. Nuis gaat de 'jonkies' niet helpen, hij ruikt zijn kans.

Iedereen verwachtte dat Jordan Stolz de WK sprint zou rijden én met overmacht zou winnen. Het Amerikaanse wonder, nog altijd pas 19, won op de WK afstanden zowel de 500 als 1000 meter en was daarom de absolute topfavoriet. Maar hij koos voor meer uitdaging en rijdt het WK allround in Inzell. Achter hem werd de Japanner Tatsuya Shinhama getipt als favoriet, maar hij brak tijdens de training in Inzell een ruggenwervel en is dus uitgeschakeld.

Laurent Dubreuil

Dus zijn de ogen toch weer op Nuis gericht. Hij is beter in de 1000 meter dan in de 500 meter, maar reed de laatste weken scherpe tijden op die kortste afstand. Als hij dat nu weer kan doen én vervolgens op de 1000 meter kan excelleren, dan is hij een favoriet. Wie het waarschijnlijk andersom benaderd, is de Canadees Laurent Dubreuil. Hij werd bijvoorbeeld op de WK afstanden achter Stolz tweede op de 500 meter. Zijn 1000 meter is weer van net iets mindere kwaliteit.

Zhongyan Ning

De Chinees Zhongyan Ning is in veel opzichten een kopie van Kjeld Nuis. Een specialist op de 1000 meter, maar op de 500 meter komt hij nog niet in de buurt van Nuis. Sterker nog: dit seizoen reed Ning pas één keer de 500 meter en ook nog eens niet in een tijd waar de Nederlander van onder de indruk is.

Andere namen

Havard Lorentzen, de nummer drie van de vorige WK sprint, doet mee aan zijn laatste toernooi als profschaatser, maar heeft ook al een tijdje niet meer zoveel laten zien. De nummers 1 en 2 van 2022 doen allebei niet mee in 2024. Dat waren twee jaar geleden Thomas Krol (inmiddels gestopt) en Kai Verbij (niet gekwalificeerd). Zonder die drie, zonder Stolz en zonder Shinhama heeft Nuis misschien wel de beste kans ooit om wereldkampioen sprint te worden.

De vrouwen

In 2022 was het een Nederlands feestje. Goud en zilver gingen naar Jutta Leerdam en Femke Kok. Achter hen werd de Oostenrijkse Vanessa Herzog derde. Een grote naam deed niet mee in 2022: Miho Takagi. De Japanse keizerin van de 1000 meter wordt door in ieder geval Kok gezien als de grootste kanshebster op de wereldtitel sprint. Ze won het toernooi in 2020 ook al.

Miho Takagi

Twee van de drie Nederlandse vrouwen mogen we vrijdag wel op het podium verwachten, maar in welke volgorde wordt vooral bepaald door Takagi. Als de Japanse op de 1000 meter huishoudt, is ze sowieso Kok en zeer waarschijnlijk ook Leerdam de baas. Kok heeft in de 500 meter nog een krachtig wapen om het Takagi moeilijk te maken. Leerdam zal op haar niveau van de WK sprint van 2022 moeten rijden om de Japanse van goud af te houden, al denkt ze daar zelf anders over. Normaal gesproken gaat het tussen Takagi, Kok en Leerdam.

Kimi Goetz

Buiten de verwachte top drie is er nog zeker een kaper op de kust bij de vrouwen. Zeggen we Amerikaanse, dan denk je wellicht aan Erin Jackson. Maar de sprintster, vooral goed op de 500 meter, is niet in vorm. Hoewel ze de wereldbeker op de 500 meter won, werd ze 'maar' vijfde op de WK afstanden en rijdt ze de 1000 meter de laatste weken zelfs buiten de top tien. Geen concurrent voor de Nederlandse schaatsters. Wie dat wel is, is landgenote van Jackson Kimi Goetz.

Zij heeft het beste van twee werelden. Op de World Cup werd ze tweede in het klassement op de 1000 meter en vierde op de 500 meter. Op de WK afstanden pakte ze weer een medaille (brons) op de 500 meter en viel ze net buiten het podium op de dubbele afstand (vijfde). Goetz laat dus zien dat ze op beide afstanden met de beste mee kan, al heeft ze nog niet veel ervaring met het topniveau. Het is haar vierde WK sprint, maar een medaille won ze nog nooit. Qua prijzen heeft ze nog veel in te halen op Takagi, Kok en Leerdam.

Andere namen

Vanessa Herzog, de Oostenrijkse die in 2022 achter Kok en Leerdam derde werd, is logischerwijs een naam die we ook moeten noemen. Min-Sun Kim is zéker een kanshebber op een podiumplaats, vooral met haar sterke 500 meter. De Chinese Mei Han, die op de WK afstanden nog zilver pakte op de 1000 en 1500 meter, doet niet mee in Inzell. Haar landgenote Ruining Tian kan leuk meedoen op de 500 meter, maar zou tegen de echte kanonnen niet in de buurt kunnen komen.