WK sprint 2024 | Weergaloze Miho Takagi slaat op eerste dag groot gat met Femke Kok en Jutta Leerdam

Miho Takagi heeft donderdag een voorschot genomen op de winst van de WK sprint. De Japanse werd tweede achter Femke Kok op de 500 meter en reed daarna een waanzinnige 1000 meter. Takagi heeft een grote voorsprong in het klassement op Kok en titelverdedigster Jutta Leerdam.

Kok was op de 500 meter nipt sneller dan Takagi en op de 1000 meter moesten de beide vrouwen tegen elkaar. De Nederlandse was bij het ingaan van de laatste ronde nog net iets sneller, maar werd in de laatste 400 meter op meer dan een seconde gereden: 1.13,32 om 1.14,35.

Leerdam is de titelverdedigster, maar heeft een moeizaam jaar door de problemen aan haar enkel. In Inzell eindigde als tweede op de 1000 meter, maar was ze met 1.13,71 ook een stuk langzamer dan de Japanse. Ook op de 500 meter had ze al tijd verloren op Takagi en dus is het gat in het klassement groot. Isabel Grevelt, de Nederlands kampioen sprint, reed de vijfde tijd op de 1000 meter.

Kok wint 500 meter

Kok was het toernooi goed begonnen met winst op de 500 meter. Ze won op die afstand vorige maand voor het tweede jaar op rij goud bij de WK afstanden en was ook in Inzell de snelste. Kok reed 37,06 en dat was een baanrecord. Toch was het gat met de nummer twee niet heel groot: Takagi reed 37,13 en bleef niet ver achter. Leerdam zette de vijfde tijd neer en Grevelt werd negende.

Algemeen klassement

Takagi nam de leidinig van Kok over en als de Japanse vrijdag geen fout maakt dan kan haar de titel al bijna niet meer ontgaan. Het verschil tussen Kok en Leerdam in het klassement is erg klein en zij strijden als nummers twee en drie nog volop om de medailles.