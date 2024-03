Suzanne Schulting boos na uitschakeling op 1500 meter: 'Dat is écht dom'

Suzanne Schulting kende een vreselijk begin van de zaterdag op de WK shorttrack. De titelverdedigster viel op de 1500 meter en kon dus niet opnieuw op voor goud op deze afstand. Schulting legde vooral de schuld bij zichzelf.

"De teleurstelling en boosheid zullen later wel komen", begon Schulting haar verhaal bij de NOS. Ze rijdt natuurlijk ook nog de 500 meter in Ahoy. Waar ging het mis? "Ik zat echt te ver naar achteren gedrukt. Dan wil ik met vier à vijf rondes te gaan inhalen als de snelheid het hoogst is. Dat is gewoon écht dom. Ik had langer moeten blijven zitten", analyseerde Schulting.

Deceptie Suzanne Schulting op WK shorttrack: Nederlandse is wereldtitel op 1500 meter kwijt door pech Suzanne Schulting is haar wereldtitel op de 1500 meter bij de WK shorttrack kwijt. Zaterdagmiddag kwam de Nederlandse in de halve finale ten val en zat haar race erop. Ook Michelle Velzeboer viel, waardoor er geen Nederlandse in de eindstrijd stond.

Schulting vond dat er kansen lagen later in de race, ook omdat Suk Hee Shim (tweede) en Arianna Santana (derde) stilvielen. "Maar het was gewoon geen goede rit van mezelf."

Wedstrijdritme

Schulting miste een groot deel van het seizoen wegens een ingelaste pauze en later een rugblessure. Ze dacht niet dat het ontbreken van wedstrijdritme uitmaakte. "Sowieso anders dan World Cup, alle toppers zijn hier. Fontana er weer bij, goede rijder. Heb pech dat ik onderuit was gereden, had anders grote kans gehad om naar de finale door te gaan. Maar vallen hoort erbij."

Suzanne Schulting, altijd spraakmakend: pieken en dalen, bekende schoonmoeder en influencer Suzanne Schulting is al jaren de koningin van het shorttrack. Dit jaar ontbrak zij meer dan eens op het grote podium. Over al haar medailles en haar tweede leven in het shorttrack, nadat zij verplicht een 'warm bad' nam.

Voor de B-finale paste zet. "Daar win ik niets, ook al rijd ik voor mijn thuispubliek. Moet verder kijken dan dat. Heb nog genoeg om voor te rijden."