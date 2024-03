Deceptie Suzanne Schulting op WK shorttrack: Nederlandse is wereldtitel op 1500 meter kwijt door pech

Suzanne Schulting is haar wereldtitel op de 1500 meter bij de WK shorttrack kwijt. Zaterdagmiddag kwam de Nederlandse in de halve finale ten val en zat haar race erop. Ook Michelle Velzeboer viel, waardoor er geen Nederlandse in de eindstrijd stond.

Schulting werd onder luid applaus aangekondigd in een volgepakt Ahoy in Rotterdam. De Nederlandse kwam in de tweede halve finale op de 1500 meter in actie. Een succes werd dat niet, want Schulting werd onderuit geschaatst door de Hongaarse Rebeka Sziliczei-Nemet, die op haar beurt weer viel door Yize Zang uit China. Het zorgde voor een doodstil Ahoy.

In de heat van Schulting ging de Belgische Hanne Desmet naar de finale, net als Suk Hee Shim uit Zuid-Korea. Schulting zou eigenlijk in de B-finale in actie komen, maar daar zegde ze voor af - ook met het oog op de rest van de WK. Ook Arianna Fontana, de succesvolste olympische shorttrackster aller tijden, miste de finale.

Michelle Velzeboer

Velzeboer was in de eerste halve finale aan de beurt. Na een inhaalactie een paar rondes voor het einde gleed ze onderuit en was het ook voor haar einde verhaal. Haar oudere zus Xandra Velzeboer sloeg de 1500 meter over om zich te richten op andere afstanden in Rotterdam. De oudste Velzeboer is titelhouder op de 500 en 1000 meter.

Zuid-Koreaans goud

Gilli Kim werd uiteindelijk wereldkampioene op de 1500 meter. De Zuid-Koreaanse versloeg Kristen Santos-Griswold en Corinne Stoddard uit de Verenigde Staten. Desmet kreeg een straf en viel daardoor buiten het podium.