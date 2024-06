Bokser Oleksandr Usyk staat gordel af en doet afstand van wereldtitel: 'cadeau' voor Anthony Joshua en Daniel Dubois

Oekraïens bokser Oleksandr Usyk doet afstand van zijn IBF-kampioensgordel. Daarmee kan hij niet meer zeggen dat hij alle wereldtitels in het zwaargewicht bezit. De undisputed wereldkampioen heeft op social media een boodschap voor medeboksers Anthony Joshua en Daniel Dubois.

De 37-jarige Usyk versloeg vorige maand Tyson Fury in Saudi-Arabië. Daarmee kroonde hij zich tot de eerste bokser in bijna 25 jaar met alle wereldtitels in het zwaargewicht. Omdat hij is gecontracteerd voor een rematch met Fury ziet hij geen mogelijkheden om zijn IBF-kampioensgordel te verdedigen. Hij verwacht dat de eerstvolgende strijd om de wereldtitel van de IBF een volledige Britse ontmoeting wordt tussen Daniel Dubois en Anthony Joshua op 21 september in Wembley.

"Anthony en Daniel, luister, ik weet dat de IBF-gordel belangrijk voor jullie is. Het is mijn cadeau aan jullie op 21 september," zegt Usyk in een video op Instagram. Omdat hij die gordel afstaat, is hij niet meer de undisputed wereldkampioen.

Op 21 december vindt de rematch tussen Usyk en Fury plaats, wederom in Saudi-Arabië. Wederom zullen er veel ogen gericht zijn op het gevecht, net als in mei. Fury zei toen na de eerste wedstrijd dat Usyk alleen won omdat hij uit Oekraïne komt en de sentimenten rondom de oorlog meespeelden in de beslissing van de jury.

De 37-jarige vechter versloeg zijn Engelse tegenstander op punten. Na twaalf ronden boksen wezen drie van de vier juryleden Usyk aan als winnaar van het gevecht - ook omdat Fury in de negende ronde een knockdown kreeg. Dankzij zijn overwinning was hij de eerste bokser sinds Lennox Lewis in 1999 die werd gekroond tot undisputed kampioen.