Duitse media lovend over spel PSV tegen Borussia Dortmund: 'PSV had moeten winnen'

De Champions Leauge-wedstrijd tussen PSV en Borussia Dortmund eindigde dinsdagavond in een gelijkspel (1-1). Duitse media complimenteren het spel van de ploeg van Peter Bosz. De discutabele penalty voor PSV na een tackle van Mats Hummels op Malik Tillman bleef in Duitsland ook niet onbesproken.

Hummels zelf vond de beslissing van scheidsrechter Srdjan Jovanovic erg onterecht. "0% een penalty", zegt hij na afloop bij Amazon Prime. "Ik raakte duidelijk eerst de bal." Hij was ervan overtuigd dat de VAR de beslissing terug zou draaien, maar dat gebeurde niet. De PSV-spelers zouden zich volgens de Duitsers op het veld kapot gelachen hebben om het besluit.

Duitse oud-scheidsrechter Thorsten Kinhöfer heeft een andere mening over de strafschop. Bij het Duitse nieuwsblad BILD laat hij weten dat de penalty voor hem "absoluut gerechtvaardigd is". "Hummels raakt de bal heel lichtjes, maar hij raakt zijn tegenstander duidelijk meer."

Bij Amazon was arbiter Wolfgang Stark aanwezig. Ook hij verdedigt de beslissing van de scheidsrechter. "Met het lange been speelt Hummels dan wel de bal, maar hij gaat ook met een hoog risico die tackle in. Met zijn standbeen raakt hij de aanvaller en haalt hij die neer. Daarom is deze beslissing te begrijpen en niet onjuist."

Malik Tillman valt over het been van Mats Hummels © Pro Shots

'PSV was de betere ploeg'

PSV wordt in Duitsland ook becomplimenteerd om hun spel. "Zeker de tweede helft was PSV lange tijd gewoon de betere ploeg", schrijft BILD. PSV heeft misschien geluk gehad met de strafschop, maar ook BVB mag niet klagen over het resultaat. "Uit BVB-oogpunt is dit een goed resultaat, zeker als je bekijkt dat de prestatie vandaag niet echt overtuigend was."

Ook Welt schrijft dat de Duitsers 'alleen met geluk nog goed weggekomen zijn'. "PSV was de betere ploeg. Dortmund worstelde met de speelstijl van de Eindhovenaren. Het resulteerde in een gebrekkige opbouw, gebrek aan grip en daardoor was er nooit controle over de wedstrijd. PSV had moeten winnen."

Der Spiegel is ook niet te spreken over het spel van Dortmund. "Mats Hummels, de recordman met de meeste Europese wedstrijden ooit voor BVB, was woedend over de strafschop. Alleen moet zijn trainer gewoon een slechte prestatie van het team gezien hebben. En Peter Bosz? De ex-trainer van Dortmund moet geïrriteerd zijn. Geïrriteerd, omdat zijn team deze wedstrijd niet won. De Duitsers hadden op ieder vlak problemen in Eindhoven."