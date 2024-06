Eindigt Oranje als groepswinnaar? Dit zijn de plus- en minpunten van het Nederlands elftal richting Oostenrijk

Op voorhand had iedereen getekend voor een gelijkspel tegen Frankrijk, maar toch hadden veel mensen een zure nasmaak na vrijdag. Nederland is erbij gebaat eerste te worden in de poule, maar moet vermoedelijk ruim winnen van Oostenrijk. Is deze selectie daartoe in staat? De plus- en minpunten van Oranje op een rij.

Nederland kan de groep op een grandioze manier afsluiten als groepswinnaar. Het moet dan wel overtuigend winnen van Oostenrijk. Die hebben al aangetoond moeilijk te kloppen te zijn, maar Nederland is net zo stug. De resultaten van de ploeg van bondscoach Ronald Koeman zijn goed, en het spel grotendeels ook. Maar op sommige plekken rommelt het nog een beetje. Zomaar blind dezelfde elf op papier zetten, is nog niet aan de orde dit EK. Het gaat goed, maar niet vanzelf.

Hoop Wout Weghorst de grond in geboord: 'Hij in de basis tegen Oostenrijk? Dat slaat nergens op' Het wil op het EK in Duitsland nog niet lukken met Memphis Depay en dus is er veel discussie rond de spitspositie in het Nederlands elftal. Voormalig Oranje-international Wim Kieft heeft een uitgesproken mening.

Pluspunten Nederlands elftal

+

De vorm van Jerdy Schouten is een belangrijk pluspunt op het middenveld van Oranje. Hij was tegen Polen al sterk, maar dat kon zijn omdat hij met Joey Veerman naast zich speelde. Dat is voor hem vertrouwd, omdat het duo afgelopen seizoen het hele jaar samen speelde. Ook tegen Frankrijk liet hij zien onvermoeid consistent te zijn, met Tijjani Reijnders naast zich. "Dat was even schakelen, maar ik heb voor mijn tijd bij PSV ook altijd zonder Joey gespeeld", zei hij daarover met een knipoog.

Schouten was onverstoord en hield de zone perfect in tact. Hij had veel duels met Antoine Griezmann en Adrien Rabiot en hield zich daarin goed staande. In de tweede helft, toen Nederland wat meer in ging zakken, werd het wat lastiger voor hem. Er kwam veel meer druk, omdat er meer spelers in zijn omgeving kwamen. Toch deed hij wat hij altijd goed doet: ballen onderscheppen en aanvallen afweren. Hij is een zekerheidje bij Oranje.

Jerdy Schouten vindt houvast in rituelen en was fan van Cesc Fabregas: 'Mijn vader had hem op mijn muur geschilderd' Jerdy Schouten is één van de sterkhouders op het middenveld van Oranje op dit EK. Vrijwel niemand kan meer om zijn naam heen. Volgens hem is het EK het hoogste podium. Maar hij blijft er wel goed rustig onder. Hij gaat de wedstrijden in met de gedachte: ‘gewoon weer een wedstrijd, maar dan voor het Nederlands elftal’. Schouten houdt van die vastigheid, en die vindt hij in rituelen.

+

De verdediging van Oranje is zeer moeilijk te kloppen, dat is één van de grote pluspunten. De vier namen achterin hebben zich rotsvast ingebouwd in de defensie. Nathan Aké, Virgil van Dijk, Stefan de Vrij en Denzel Dumfries zijn zó op elkaar ingespeeld dat ze moeilijk te passeren zijn. Nederland weerhield Frankrijk van scoren en moest één goal incasseren tegen Polen, en die kwam vanuit een standaardsituatie.

Het is des te knapper als je bedenkt hoe hoog Nederland op het veld speelt. Tegen Polen viel op dat er nog wel eens een uitbraak kwam die gevaarlijk werd, maar altijd werd dit opgelost. In de eerste helft tegen Frankrijk werden dergelijke uitbraken ook in de kiem gesmoord. Toen Koeman besloot verder in te zakken in de tweede helft, kreeg de defensie het wat drukker maar ook daar waren ze tegen opgewassen. Nederland is een ploeg waar moeilijk tegen gescoord wordt dit EK.

'Als ik me daar aan zou irriteren...': Virgil van Dijk blij met realistisch Oranje op EK Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk heeft ook een duit in het zakje gedaan in de discussie over het spel van het Nederlands elftal op het EK. Bondscoach Ronald Koeman liet eerder weten dat hij bewust voor een gelijkspel tegen Frankrijk koos in plaats van vol op de aanval te spelen. "Iedereen mag zijn mening hebben."

Minpunten Nederlands elftal

-

Het eerste minpunt is het probleem rondom de spitspositie. Daar staat momenteel Memphis Depay maar hij heeft op z'n zachtst gezegd twee ongelukkige wedstrijden achter de rug. In de oefencampagne met wedstrijden tegen Canada en IJsland was hij nog trefzeker en nadrukkelijk aanwezig in de voorhoede. Dat kan niet worden gezegd van de eerste twee EK-wedstrijden. Tegen Polen was hij al wat minder, maar tegen Frankrijk was hij helemaal onzichtbaar en maakte hij opzichtige fouten.

Memphis zal naar alle waarschijnlijkheid onomstreden blijven, gezien zijn kwaliteit om ineens geniaal te zijn. Maar het heeft er ook alles mee te maken dat zijn concurrentie niet van topniveau is. Wout Weghorst voelt dat hij dicht tegen een basisplaats aan zit, maar is vooral meegenomen als supersub. Brian Brobbey heeft laatst een blessure opgelopen en het is afwachten of hij een basisplaats aan zou kunnen. Joshua Zirkzee was ook recent nog geblesseerd en werd na twee weken vakantie alsnog opgeroepen. Nu blijkt hij ook nog ziek. Allemaal niet ideaal.

Nederlanders onverbiddelijk voor Memphis Depay: 'Hij speelt de vedette, maar is het niet' "Memphis Depays beroerde wedstrijd tegen de Fransen heeft onverbiddelijk gevolgen als het aan het volk ligt", schreef Hugo Borst in zijn column in het Algemeen Dagblad. De Oranjespits kan niet meer rekenen op steun van de Nederlanders. Het gaat er hard aan toe in de media.

-

Waar Jerdy Schouten als pluspunt wordt gezien, is de middenlinie als geheel een minpunt. Tegen Polen speelde Veerman een mindere wedstrijd, waardoor Reijnders op de plek van Veerman stond tegen Frankrijk. Xavi Simons schoof van rechtsbuiten terug naar de 10-positie. Voor Simons veranderde er niet veel, want hij staat altijd al behoorlijk ver naar binnen. Voor Reijnders veranderde er wel wat, en dat maakte hem minder.

Het was zoeken voor hem op de 6-positie. Reijnders is meer op zijn plek op de 10-positie, waar hij dit seizoen ook veel stond. Een echt vast middenveld is daarmee nog niet gesmeed door Koeman en dat zou toch wenselijk zijn op een eindtoernooi. Het moet nog blijken wat Koeman tegen Oostenrijk voor middenveld gaat neerzetten. Misschien is Veerman wel te snel geslachtofferd, of had Reijnders wat aanpassingen nodig. Punt is; er is stabiliteit in de as van het veld nodig. Ook de opties op de bank lijken niet klaar voor een basisplaats.

Ronald Koeman licht wijziging in basisopstelling van Nederlands elftal toe: 'Iedereen heeft recht op een mindere wedstrijd' Bondscoach Ronald Koeman heeft één wijziging doorgevoerd voor de wedstrijd tegen Frankrijk. Na de 2-1 overwinning op Polen is besloten om Joey Veerman te slachtofferen tegen de Fransen. Voor hem komt Jeremie Frimpong. Koeman lichtte voorafgaand zijn keuze toe.

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.