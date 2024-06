Jerdy Schouten handelt niet alleen snel op het veld en tikt miljoentje af voor Brabantse villa

Jerdy Schouten maakt op het Oranje-middenveld furore door snel te handelen en trekt dat door buiten het veld. De PSV'er heeft namelijk een villa op de kop getikt in het Brabantse Oirschot. En hoe!

Schouten legde even soort van handje contantje 1.189.000 euro neer. Volgens Bekende Buren was de vraagprijs 1.295.000 euro en dus handelde de Oranje-international uitstekend door een korting van 115.000 euro af te dwingen.

Schouten kan door dromen in droomvilla

Schouten vindt het geweldig dat hij een EK mag meemaken en had dat nooit durven dromen. Nu mag hij met Oranje verder dromen op weg naar misschien wel de Europese titel. Daarna kan hij lekker op vakantie. Naar een ver oord of lekker genieten in zijn nieuwe villa?

Schouten heeft even (kort) moeten sparen, maar dan heb je ook wat. De vrijstaande villa heeft een flinke achtertuin van 728 vierkante meter. Genoeg ruimte om zijn steekpassjes te oefenen dus. Schouten kan daarnaast zich lekker opwarmen met een verwarmd buitenzwembad. Ook een terrasje pakken kan in Oirschot. Niet alleen in de binnenstad, maar ook bij Schouten thuis waar verschillende terrassen zetelen.

Kookeiland met bar voor Jerdy Schouten

De villa zelf heeft een woonoppervlakte van 274 vierkante meter en herbergt acht kamers, vier slaapkamers en twee badkamers. Wat opvalt verder is de giga luxe keuken met een bar. Dus Schouten kan de vakantie gewoon in Oirschot vieren. Hopelijk met een gouden EK-medaille om.

