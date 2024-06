'Als ik me daar aan zou irriteren...': Virgil van Dijk blij met realistisch Oranje op EK

Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk heeft ook een duit in het zakje gedaan in de discussie over het spel van het Nederlands elftal op het EK. Bondscoach Ronald Koeman liet eerder weten dat hij bewust voor een gelijkspel tegen Frankrijk koos in plaats van vol op de aanval te spelen. "Iedereen mag zijn mening hebben."

Van Dijk is duidelijk tevreden over de keuzes van Koeman, zo laat hij weten in gesprek met ANP. " Ik weet voor 100 procent zeker dat de bondscoach het allerbeste met Oranje voorheeft." Veel critici en voetbalfans hadden liever gezien dat Oranje vol op de aanval had gespeeld tegen Frankrijk.

Wat als we hadden verloren van Frankrijk?

Van Dijk looft juist de keuze van Koeman en draait het andersom. " Ik snapte zijn wissels tegen Frankrijk. Wat waren de meningen geweest als we waren gaan aanvallen en het was verkeerd gegaan?"

De stortvloed van meningen die Oranje en Van Dijk dagelijks over zich heen krijgen doet de aanvoerder niets. Als ik me daar aan zou irriteren, dan zou ik een heel vervelend leven hebben."

Kritiek Van Dijk op spel Oranje

Toch is de aanvoerder van Nederland zelf ook kritisch op het spel van zijn ploeg. "Het moet wel beter. Tegen Polen hebben we een uur goed gespeeld en veel kansen gecreëerd. Verdedigend gaven we nauwelijks iets weg, behalve dat doelpunt uit die corner. In de laatste fase werden de ruimtes te groot en kwamen we onder druk te staan."

"Tegen Frankrijk speelden we compacter", weet de aanvoerder. "Maar in balbezit was het soms matig. We zetten toen soms ook niet goed genoeg druk. We gaan weer beelden bekijken en zijn slim genoeg om hier weer van te leren. Je hebt hier niet veel tijd tussen de wedstrijden, want we moeten ook steeds herstellen. Maar natuurlijk kunnen we onszelf verbeteren."

