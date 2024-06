Nederlanders onverbiddelijk voor Memphis Depay: 'Hij speelt de vedette, maar is het niet'

"Memphis Depays beroerde wedstrijd tegen de Fransen heeft onverbiddelijk gevolgen als het aan het volk ligt", schreef Hugo Borst in zijn column in het Algemeen Dagblad. De Oranjespits kan niet meer rekenen op steun van de Nederlanders. Het gaat er hard aan toe in de media.

Na de wedstrijd tegen Frankrijk (0-0) is de algemene mening in Nederland dat Depay de volgende wedstrijd beter op de bank kan blijven. "Het geduld met Depay is op", schreef Borst in het AD.

Hij deed zondagmiddag een poll op de radio. Daarin stelde hij dat de spits tegen Oostenrijk gewoon in de basis moet staan. "67 procent was het daarmee oneens." Luisteraars hadden ook nog harde woorden voor Memphis.

'Kip zonder kop'

"Memphis brengt alleen belachelijke niet-functionele trucjes, misplaatste arrogantie en zelfzuchtigheid", klonk het in de voxpop bijvoorbeeld. "Hij speelt de vedette, maar is het niet. Hij loopt als een kip zonder kop rond en loopt gaten dicht en medespelers in de weg", zei een andere luisteraar.

"Tussen de spits van Oranje en het volk komt het nooit meer goed. Ze moeten hem niet.", schrijft Borst. "En dan te bedenken dat hij binnen nu en een jaar topscorer van het Nederlands elftal is. Hij zit Robin van Persie (50 goals) op de hielen."

'Hij scoort'

Borst denkt dat bondscoach Ronald Koeman Depay toch gewoon weer opstelt. "Minstens nog één keer." Hij laat de meningen in Nederland links liggen. "Ik voorspel een basisplaats voor Depay. Hij speelt goed dinsdag. En scoort."

