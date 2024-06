Hoe keepen een mentaal spel werd voor Bart Verbruggen: 'Na een kwartier was ik verkocht'

Het was een prachtige quote die Bart Verbruggen deelde: 'Don’t believe the hype, don’t believe the drama'. Hij leerde deze wijze les van Vincent Kompany, toen zijn trainer bij Anderlecht. Het is de manier waarop Verbruggen in het leven staat. En waardoor hij stoïcijns te werk blijft gaan. Een verhaal over de mindgame die keepen heet.

Verbruggen is pas 21 jaar jong. Maar als je hem hoort praten, zou je er niet gek van opkijken als hij al tien jaar ouder zou zijn. Hij is wijs en kan alles perfect uitleggen. Verbruggen is een streber, in de goede zin van het woord. Hij wil continu verbeteren en heeft een mooi team gecreëerd die hem daarbij helpt. Ook zijn moeder, die volgens haarzelf geen verstand van voetbal heeft, is een belangrijke spil in dat team.

'Je moet eerlijk zijn naar jezelf'

Zijn moeder kent hem het beste en kan hem perfect lezen. "Mijn moeder is altijd bezig met mijn uitstraling. 'Ik zie hoe jij op het veld staat en wat je daar uitstraalt', zei ze vroeger. Zij geeft me advies daarover. Ze had altijd al gauw door of ik goed in de wedstrijd zat of niet." De uitstraling is niet het enige waar Verbruggen mee bezig is. Inhoudelijke zaken over keepen bespreekt hij ook met verschillende mensen, waarvan hij de mening hoog heeft zitten. Op mentaal vlak wint hij ook veel informatie in.

Dat is voor hem een belangrijk aspect van het keepen. "Het gevoel wat je meeneemt in een wedstrijd kan gevolgen hebben voor acties die je in een split second maakt. Je moet eerlijk zijn naar jezelf", legt hij uit. Hij werkt hiervoor samen met mental coach Pim van Lamoen. "Hij geeft me handvatten hoe ik top kan presteren ondanks dat ik me misschien niet helemaal top voel." Het zorgde ervoor dat Verbruggen vanuit de jeugd van NAC doorstootte naar Brighton en nu dus het Nederlands elftal. Hij is op het EK dé doelman van Oranje en doet het erg goed.

'Ik moet niet praten, ik moet trainen'

Dat Verbruggen naar een mental coach zou gaan, was helemaal nog niet zo vanzelfsprekend. Het was de enige keer dat zijn ouders zich écht bemoeiden met zijn keuzes in zijn carrière. "Toen ik 15 was, zat ik op de bank bij NAC en daar had ik het moeilijk mee. Ik ging alleen maar meer trainen, want dat was de oplossing in mijn hoofd. Ik zat mezelf toen in de weg. Toen hebben ze me gezegd dat ik naar Pim moest gaan. Ik zei toen: ‘'k moet niet praten, ik moet trainen.' Ik moest één keer gaan en hoefde niet meer terug als het niks was."

Altijd gewoon Bart

Al gauw was hij verkocht. "Na een kwartier was ik verkocht, omdat ik een nieuw aspect van het voetbal leerde kennen. Dat gaf mij zoveel energie, dat vond ik echt gaaf. Daar ben ik nu nog steeds mee bezig." Het is voor Verbruggen een mooi spelletje, om altijd bezig te zijn met waar hij beter in kan worden. "Ik haal er plezier uit als ik nauwlettend kijk naar mijn eigen spel."

Volgens hem komt dat door een bepaalde drive die in hem zit en er altijd al is geweest. "Die nieuwsgierigheid heb ik altijd al gehad. Dat is de reden dat ik me kan blijven ontwikkelen. Ik heb altijd al meer gewild. Dat is de manier waarop ik dat spelletje het liefst beleef." Het is voor de keeper ook om dit te doen. Als keeper moet je te vertrouwen zijn, vindt hij. Dát is het belangrijkste voor Verbruggen als keeper. "Ik probeer gewoon altijd dezelfde Bart te zijn."