Wout Weghorst doet geheimzinnig over transfer naar Ajax: 'Er is genoeg over gezegd'

Wout Weghorst hoopt na het EK een transfer te pakken. De 31-jarige spits mag weg bij Burnley, dat hem het afgelopen jaar al verhuurde aan het Duitse TSG Hoffenheim. Ajax lijkt de grootste kandidaat om de supersub van het Nederlands elftal binnen te halen, maar Weghorst zelf zwijgt.

Begin juni kwamen de eerste verhalen naar buiten over gesprekken tussen het management van Weghorst en Ajax. De Amsterdammers willen hem uit handen van FC Twente. Toch houden zowel Weghorst als Ajax de kaken stijf op elkaar. "Het is niet netjes om over spelers van andere clubs te praten", zei de nieuwe trainer Francesco Farioli eerder al.

Francesco Farioli zwijgt bij Ajax over mogelijke komst Wout Weghorst De nieuwe trainer van Ajax, Francesco Farioli, wil niet ingaan op een mogelijke transfer van Wout Weghorst naar Amsterdam. Dat zei de Italiaan bij ESPN na zijn eerste training op De Toekomst.

'Focus op het EK'

Weghorst is voor nu alleen bezig met het EK, waar hij tot dusverre één keer scoorde. En dat was een belangrijke, want Weghorst maakte de winnende tegen Polen (2-1). Op de persconferentie zondag, twee dagen voor de wedstrijd met Oostenrijk, kreeg Weghorst ook vragen over zijn toekomst en in het speciaal Ajax. "Ik vroeg me af of de vraag zou komen en ik had gelijk", sprak hij, terwijl hij perschef Bas Tiggeler en teamgenoot Cody Gakpo aankeek.

"Tuurlijk ben je er mee bezig en je weet dat er dingen spelen. Het zit op de achtergrond, maar ik moet zeggen dat ik op het EK in topvorm moet zijn en gefocust wil blijven. Daarna ben ik er van overtuigd dat er iets moois komt", aldus de hoofdrolspeler. Op de vraag of Ajax mooi zou zijn reageerde hij: "Er is genoeg over gezegd en genoeg voor mij ingevuld."

Basisplaats op EK?

Weghorst moest zich tot nu toe in net iets meer dan twintig minuten bewijzen op het EK. Hij scoorde één keer. Toch merkt Weghorst dat hij naar een basisplaats toe kruipt. "Ik heb de kwaliteiten waardoor ik dit Nederlands elftal beter kan maken. Ik hoop dat ik dat zoveel en zo vaak mogelijk kan doen", vertelde hij. Pas daarna volgt een transfer. Naar welke club weet alleen Wout Weghorst.

