Ronald Koeman licht wijziging in basisopstelling van Nederlands elftal toe: 'Iedereen heeft recht op een mindere wedstrijd'

Bondscoach Ronald Koeman heeft één wijziging doorgevoerd voor de wedstrijd tegen Frankrijk. Na de 2-1 overwinning op Polen is besloten om Joey Veerman te slachtofferen tegen de Fransen. Voor hem komt Jeremie Frimpong. Koeman lichtte voorafgaand zijn keuze toe.

Door de komst van Frimpong komt Xavi Simons op zijn favoriete positie als nummer tien bij Nederland te spelen. "Ik had in eerste instantie het plan om met dezelfde opstelling te spelen, maar op deze manier hebben we nóg meer snelheid in het elftal", zei Koeman vooraf bij NOS. Volgens de bondscoach heeft de verdedigende arbeid van Frimpong meegespeeld in zijn keuze. "Hij is het gewend om mee te verdedigen en is misschien wel sneller dan hun linksback Theo Hernandez. En ik hoop dat Frimpong kan profiteren van de steekjes die Hernández verdedigend nog weleens laat vallen."

Frankrijk won zeven van acht vorige duels tegen Oranje, maar deze statistiek biedt hoop Nederland treft vrijdag Frankrijk op het EK voetbal 2024 te Duitsland. Het is voor beide landen het tweede groepsduel. Daarnaast hebben zowel Oranje als Les Blues al drie punten op zak.

Veerman geslachtofferd

De basisplaats van Frimpong gaat ten koste van Veerman. Koeman gaf aan dat het niets met de mindere wedstrijd van de PSV'er te maken heeft. Koeman: "Het klopt wel dat Joey een minder wedstrijd speelde met meer balverlies dan we van hem gewend zijn, maar iedereen heeft recht op een mindere wedstrijd. Deze keuze is puur gebaseerd op zijn rol ten opzichte van Griezmann. Wij denken dat Reijnders die rol beter kan invullen met zijn aanvallende én verdedigende kwaliteiten."

Joey Veerman krijgt na een kwartier spelen de eerste gele kaart van de wedstrijd. © Pro Shots

Koppeltje Geertruida - Frimpong

In de oefenwedstrijden tegen IJsland en Canada werd voornamelijk gewerkt met het koppeltje Dumfries - Simons en Geertruida - Frimpong. Koeman gaf eerder al aan dat hij vindt dat Denzel Dumfries en Frimpong samen aan de rechterkant kunnen spelen. "De komst van Frimpong in het elftal betekent dat Dumfries minder diep zal moeten gaan. En dat heeft ook te maken met onze restverdediging die optimaal moet zijn, omdat zij levensgevaarlijk zijn in de omschakeling."

Vertrouwen in Xavi Simons

Koeman houdt in de wedstrijd tegen Frankrijk vertrouwen in RB Leipzig-ster Xavi Simons. Veel Oranje-fans zijn van mening dat hij op de bank moet plaatsnemen, maar Koeman blijft hem opstellen. "Ik ben heel erg benieuwd naar Xavi in zijn eigen stadion", doelde Koeman op het Red Bull Arena Leipzig waar Oranje speelt tegen Frankrijk. "Dit is misschien net een duwtje in de goede richting. Daar hoop ik wel op, want ik gun het hem. Hij werkt er keihard voor."

